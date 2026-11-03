Por: Noticiero 90 minutos

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Desde este martes 3 de noviembre, el sistema MÍO en Cali aplicará una serie de ajustes en los horarios y recorridos de varias de sus rutas, como parte del Plan de Servicios de Operación de noviembre. Según la empresa Metro Cali, la decisión responde a la intención de mejorar el acceso de los usuarios al sistema y atender solicitudes puntuales de las comunidades, de acuerdo con lo reportado en medios como Noticiero 90 Minutos.

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Entre los principales cambios se encuentra la ampliación del horario de la ruta A78A, que conecta la estación Caldas con la Universidad Cooperativa y el sector de Los Chorros. Ahora, de lunes a sábado, la A78A operará desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., mientras que domingos y festivos el servicio será entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m. Este ajuste facilita el traslado de pasajeros en distintas jornadas. Por otra parte, la ruta A73 continuará suspendida temporalmente, dado que las restricciones viales ocasionadas por el sismo del pasado 10 de agosto aún afectan su recorrido.

En cuanto a los recorridos y paradas, la ruta A11B modifica su trayecto después de atender la Universidad Libre. Ahora, avanzará en línea recta y posteriormente girará a la derecha en la avenida Cañasgordas, lo que le permitirá atender la parada de la carrera 109 entre calles 19 y 18. La ruta A41A, por solicitud de la Junta de Acción Comunal 21, trasladará una parada en el barrio Desepaz: pasará de la calle 123 entre carreras 26M3 y 26M1, a la calle 123 entre carreras 26M3 y 26M2, facilitando el acceso a los residentes de la zona.

La ruta A17E sumará dos nuevas paradas; una se ubicará en la calle 48 entre carreras 108 y 109, a la altura de Arbolatta Mall, y la otra en la carrera 112 con calle 28, en el sector de Bosques de Bochalema. Estos cambios buscan expandir la cobertura y acercar el servicio a más usuarios.

Adicionalmente, desde el domingo 8 de noviembre, se ajustarán los recorridos de las rutas P60B y P62D durante los días de Ciclovía. La ruta P60B prestará servicio solo entre las 2:00 p. m. y las 10:00 p. m., mientras que la P62D circulará por la calle 14 durante la actividad. Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali, manifestó que estos ajustes están enfocados en adaptar la operación a las necesidades de los usuarios y ampliar la cobertura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas paradas y horarios del sistema MÍO a partir del 3 de noviembre?

Desde el 3 de noviembre, la ruta A78A amplía su horario hasta las 11:00 p. m. de lunes a sábado y hasta las 10:00 p. m. los domingos y festivos. La A17E suma dos paradas: en calle 48 entre carreras 108 y 109, y en carrera 112 con calle 28. Además, la A11B y A41A modifican su recorrido y una parada, respectivamente, para responder a solicitudes comunitarias.

¿Qué cambios tendrán las rutas P60B y P62D del MÍO durante los domingos de Ciclovía?

Durante los domingos de Ciclovía, a partir del 8 de noviembre, la ruta P60B operará solo entre las 2:00 p. m. y 10:00 p. m., optimizando la atención al flujo peatonal y ciclista de esos días. La ruta P62D, por su parte, realizará su recorrido por la calle 14 para adaptarse al cierre de vías y a la demanda especial creada por la Ciclovía.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.