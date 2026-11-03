Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los recientes movimientos telúricos que han impactado al Tolima pusieron sobre la mesa la vulnerabilidad de muchas familias frente a las emergencias. En el municipio de Chaparral, una vivienda construida en bahareque, donde viven seis personas —incluidas dos personas de la tercera edad—, se encuentra en alerta por el severo deterioro que han causado estos sismos en su estructura. Uno de los habitantes decidió grabar un video mostrando la gravedad de la situación: "Con el último sismo se abrió más y con este otro quedó peor", relató mientras señalaba las grietas que se extienden a lo largo de varias paredes. Su testimonio, difundido para solicitar ayuda, visibiliza el temor que enfrenta la familia ante la posibilidad de que la casa no resista otro movimiento fuerte.

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En su relato, el hombre explicó que ya había informado sobre el daño a la Alcaldía, entidad que le entregó 20 bultos de cemento como apoyo. Sin embargo, la cantidad resultó insuficiente para adelantar las reparaciones necesarias en la vivienda. De acuerdo con el video y su testimonio, la mayor preocupación es la seguridad de sus seres queridos, ya que la familia continúa habitando la casa dañada. Además de él y su esposa, el hogar lo completan dos hijos y sus padres, quienes a pesar de los riesgos, siguen durmiendo allí. "Estamos durmiendo en este momento en una situación así, toca dormir todos", manifestó, planteando la urgencia de su situación.

El hombre expresó que, si bien ha recibido apoyo de varias personas en la comunidad, necesita más materiales y recursos para reconstruir las paredes más afectadas y garantizarles un mínimo de seguridad a su familia. Su llamado, dirigido tanto a la administración municipal como a quienes puedan tenderle una mano, se produjo después del sismo de magnitud 5,6 que se registró el martes 3 de noviembre en Chaparral. Según reportes preliminares citados en la información, este movimiento dejó viviendas averiadas y personas atendidas por los organismos de socorro. Las autoridades municipales continúan inspeccionando las estructuras para evaluar las afectaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación de las familias afectadas por el sismo en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con los testimonios recogidos en Chaparral, varias familias se enfrentan a la difícil realidad de vivir en casas que han sufrido daños por los sismos, con especial afectación en viviendas de bahareque. Los recursos que han recibido, como cemento, resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades de reconstrucción, por lo que persiste el llamado de ayuda hacia las autoridades y la comunidad.

¿Qué es una vivienda de bahareque y por qué es vulnerable a los sismos?

Una vivienda de bahareque es una construcción tradicional que utiliza materiales como madera, barro y guadua. Estas estructuras son especialmente vulnerables durante los sismos porque no cuentan con refuerzos que les permitan soportar movimientos fuertes de la tierra, como sucedió en el reciente temblor en Chaparral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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