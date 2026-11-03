Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima vivió recientemente una jornada significativa con la visita de la Comisión de Pares Académicos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), un paso clave dentro del proceso de evaluación para la acreditación de alta calidad. Según información de la propia universidad y testimonios recogidos durante la visita, este ejercicio externo permitió a los evaluadores conocer a fondo los logros alcanzados por el programa, así como la manera en la que se articulan las funciones esenciales de docencia, investigación y proyección social.

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Entre los elementos destacados por la comisión estuvo el marcado enfoque social de la licenciatura, evidenciado en su trabajo con poblaciones que requieren especial protección constitucional, tales como víctimas del conflicto armado, personas en situación de discapacidad y comunidades étnicas. Alexander Ospitia, director del programa, subrayó que la visita brindó la oportunidad de mostrar la transformación institucional que promueve la Universidad del Tolima a partir del conocimiento, destacando su apuesta constante por la educación de alta calidad.

De acuerdo con Ospitia, los pares académicos reconocieron como fortaleza las prácticas pedagógicas en las que participan los estudiantes a lo largo de toda su formación, desde el primer hasta el último semestre, lo cual respalda la solidez del proceso formativo. Este reconocimiento fue respaldado por Jaime Bejarano, integrante de la comisión evaluadora, quien aseguró que fue posible constatar la transparencia de los procesos de autoevaluación. Bejarano resaltó también la propuesta curricular, en la que se enfatiza la formación en ciudadanía integral, aspecto que consideró relevante para los municipios y territorios colombianos.

La importancia de la evaluación externa fue subrayada por Jonh Jairo Méndez, rector de la Universidad del Tolima, quien valoró las impresiones positivas de los pares académicos no solo acerca de las condiciones del campus, sino también sobre la organización institucional. Méndez indicó que recibir recomendaciones externas resulta fundamental para identificar nuevas oportunidades que permitan fortalecer los procesos universitarios y garantizar la mejora continua.

Finalizada la visita, la Universidad del Tolima y la Licenciatura en Ciencias Sociales aguardan el dictamen definitivo del CNA, mientras mantienen el compromiso de potenciar su impacto en las comunidades, centrándose en la educación inclusiva y la formación de educadores que respondan a las realidades del Tolima y del país. La información presentada en este artículo ha sido confirmada por fuentes institucionales y declaraciones dadas durante el proceso de evaluación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales reconocimientos que recibió la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima durante la visita del Consejo Nacional de Acreditación?

Durante la visita que realizó la Comisión de Pares Académicos del Consejo Nacional de Acreditación, los aspectos más notables reconocidos fueron el enfoque social del programa, el trabajo con poblaciones protegidas constitucionalmente, la consolidación académica, la alta calidad de las prácticas pedagógicas desde los primeros semestres, la transparencia en los procesos de autoevaluación y el fortalecimiento curricular hacia la ciudadanía integral.

¿Qué es el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y cuál es su función en la educación superior?

El Consejo Nacional de Acreditación es el organismo encargado en Colombia de liderar los procesos de evaluación externa para certificar la calidad de los programas y las instituciones de educación superior. Su función principal es analizar, auditar y recomendar mejoras que permitan asegurar estándares académicos de excelencia, como ocurrió en la reciente visita a la Universidad del Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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