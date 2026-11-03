Por: El Espectador

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Soacha vive días de tensión tras la puesta en marcha de la restricción para bicitaxis con motor a gasolina, una medida tomada por la administración del alcalde Julián Sánchez y que comenzó a aplicarse a partir del 1 de noviembre. La decisión, según explicó el propio mandatario, responde a la necesidad de proteger vidas, tras un análisis municipal que evidenció los riesgos en seguridad vial que representan estos vehículos. De acuerdo con las declaraciones de Sánchez, muchos de los bicitaxis en circulación han sido modificados con motores a combustión, adaptados en estructuras que no están diseñadas para este tipo de tecnología. La falta de frenos adecuados, la ausencia de sistemas de seguridad y las altas velocidades ponen en peligro a pasajeros, peatones y conductores. El alcalde fue enfático al decir: "En Soacha ya hemos llorado esas consecuencias", en referencia a los accidentes ocurridos en el municipio, según información reportada por El Espectador y City TV.

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Pese a que la administración reconoce que cientos de familias dependen económicamente de la operación de bicitaxis, el gobierno local insiste en que no les está “quitando el sustento a nadie”. Así lo afirmó Sánchez, señalando que los bicitaxis de pedal, aquellos que están homologados y registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y que son conducidos por personas con licencia A1 o B1, pueden seguir funcionando normalmente. Además, explicó que se realizaron meses de diálogos y se brindaron plazos para facilitar la transición hacia vehículos permitidos.

No obstante, desde el amanecer del martes, conductores y familias que dependen de este servicio organizaron protestas en inmediaciones de la Autopista Sur. Allí, los manifestantes, armados con pancartas, exigieron a la administración municipal mayor flexibilidad y pidieron que se les conceda más tiempo para adaptarse a la nueva regulación. Según un líder del gremio, entrevistado por City TV, muchos conductores tienen “miedo de sacar sus bicitaxis”, mientras otros continúan en la vía pública en protesta.

Desde el despacho de movilidad municipal, Edinson Velásquez, secretario de Movilidad, detalló que han existido cuatro mesas técnicas y que los plazos ya se han otorgado. Subrayó que, a pesar de los diálogos, los accidentes por bicitaxis continuaron, por lo que ahora corresponde a la administración actuar e implementar controles. El municipio se mantiene firme en la vigilancia y anuncian que impondrán sanciones a quienes sigan operando bicitaxis con motor a combustión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos de operar bicitaxis modificados con motor a gasolina en Soacha?

La administración municipal identificó que los bicitaxis modificados con motores de combustión presentan riesgos como sistemas de frenos inadecuados, ausencia de medidas de seguridad y desarrollo de velocidades altas que pueden resultar peligrosas para pasajeros, peatones y conductores. Esta situación ha resultado, de acuerdo con el alcalde Sánchez, en accidentes lamentados por la comunidad, impulsando la decisión de prohibir este tipo de vehículos.

¿Qué requisitos deben cumplir los bicitaxis para operar legalmente en Soacha según la nueva norma?

Según lo informado por la Alcaldía de Soacha, solo pueden seguir circulando los bicitaxis de pedal que estén homologados, registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y cuenten con conductores que tengan licencia de conducción categoría A1 o B1. De esta manera, se busca garantizar la legalidad y seguridad del servicio prestado en el municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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