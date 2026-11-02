Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá se prepara para afrontar 2027, el último año del gobierno Galán, con un proyecto de presupuesto que asciende a COP 42,7 billones, según la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda ante el Concejo de la ciudad. El documento destaca que el 77,9 % de los recursos será destinado a la inversión, poniendo la mirada principalmente en los sectores de educación, movilidad y salud. No obstante, la distribución definitiva de estos fondos aún depende del debate que llevará a cabo el Concejo, el cual tiene la potestad de realizar modificaciones antes de su aprobación final, tal como lo detalla la información oficial.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la mayor proporción del presupuesto es para la educación, con COP 9,1 billones, cifra que representa el 21,3 % del total. Le siguen movilidad, con COP 6,8 billones, y salud, con COP 5,4 billones, lo que significa el 15,9 % y el 12,6 % del presupuesto, respectivamente. Estas tres áreas absorben aproximadamente la mitad de los recursos proyectados para 2027.

En el campo educativo, la Alcaldía busca entregar ocho colegios nuevos y otros ocho restituidos. De igual manera, se contempla mantener el Programa de Alimentación Escolar, el cual atiende a 733.000 estudiantes, y proveer transporte escolar a 103.000 más. Otro foco será el acceso y apoyo financiero a la educación superior, con cerca de COP 500.000 millones para estos programas.

El sector movilidad recibiría recursos que respaldarían la continuidad de obras estratégicas, como la primera línea del Metro de Bogotá, troncales alimentadoras, la troncal de TransMilenio en la calle 13 y el corredor vial por la carrera Séptima, además de trabajos de reparación y mantenimiento de la malla vial.

La asignación para salud, por su parte, está orientada a garantizar el aseguramiento y la atención de 1,7 millones de afiliados bajo el régimen subsidiado, junto con la culminación y dotación de centros de salud.

Otros sectores, como Integración Social, Hábitat y Seguridad, recibirán COP 2,4 billones, COP 1,9 billones y COP 1,1 billones, correspondiendo a programas sociales, subsidios de vivienda, gestión de residuos, y acciones en seguridad ciudadana.

Sumado al presupuesto, la Alcaldía radicó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037. El documento señala que, para 2025, Bogotá habría crecido un 3,5 %, superando el promedio nacional del 2,6 %, y se proyecta un crecimiento del 2,9 % para 2026. Además, se estima que el Acuerdo por una Ciudad Inteligente inyectaría COP 1,08 billones en 2027 y que, a diez años, los incentivos propuestos atraerían COP 79,8 billones en inversión privada, permitiendo la creación de más de 215.000 empleos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se distribuirá el presupuesto de Bogotá 2027 entre los principales sectores?

Según el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda ante el Concejo, la educación recibirá la mayor parte del presupuesto, con COP 9,1 billones; movilidad contará con COP 6,8 billones y salud con COP 5,4 billones. Estas tres áreas concentran cerca de la mitad de los recursos, mientras que Integración Social, Hábitat y Seguridad tendrán partidas menores, enfocadas en programas sociales, vivienda y gestión de residuos.

¿Qué es el Marco Fiscal de Mediano Plazo y cuáles son sus principales proyecciones para Bogotá?

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037 es un documento que reúne las proyecciones económicas y financieras para la ciudad durante la próxima década. Según el texto citado, prevé que Bogotá crecerá por encima del promedio nacional en los próximos años, e identifica el Acuerdo por una Ciudad Inteligente como una fuente clave de inversión adicional para 2027. Además, proyecta incentivos que podrían atraer inversiones privadas y generar empleos en el largo plazo.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.