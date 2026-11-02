Por: Portal Bogotá

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Este martes 3 de noviembre de 2026 se presentan cortes de luz programados en varios barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha, en horarios que varían entre la madrugada y altas horas de la noche. De acuerdo con información proporcionada por Enel Colombia, las suspensiones del servicio obedecen a labores de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro de energía, buscando asegurar una prestación eficiente y segura.

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En la localidad de Engativá, el barrio La Faena tendrá cortes desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., en el sector comprendido entre la calle 68A y la calle 70, y entre la carrera 117 y la carrera 121. Por su parte, la localidad de Kennedy verá afectaciones en el barrio Casa Blanca Sur, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.; y en el barrio Provivienda Occidental, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. En Puente Aranda, el barrio La Trinidad estará sin servicio de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que Primavera Occidental tendrá una suspensión entre la 1:00 p. m. y las 5:00 p. m.

En la localidad de Santa Fe, los barrios Sagrado Corazón y Samper afrontarán interrupciones de 7:45 a. m. a 5:00 p. m., contemplando varios sectores entre las carreras 6 y 14 y las calles 31 a 35. Soacha también estará implicada, específicamente la Comuna 2, afectando barrios como El Silo, Eugenio Díaz Castro, Las Huertas, San Isidro y Soacha. Los horarios para este municipio son de 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., cubriendo amplias franjas de calles y carreras.

Suba verá cortes en el barrio Sabana de Tibabuyes desde medianoche hasta las 8:00 a. m.; Ciudad Jardín Norte y Prado Veraniego Norte tendrán interrupciones entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. En Tunjuelito, el barrio Fátima quedará sin energía desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m., en tanto que el barrio Tunjuelito tendrá una breve interrupción de 9:00 p. m. a 11:59 p. m. Finalmente, en Usaquén, el barrio El Contador estará sin suministro entre las 8:15 a. m. y las 5:00 p. m.

Enel Colombia ha emitido recomendaciones para los residentes afectados. Sugiere desconectar electrodomésticos durante el corte, planificar sus actividades considerando los horarios informados y minimizar la apertura de la nevera para preservar alimentos. Además, si se requiere la entrada del personal técnico, se debe permitir el acceso previa verificación de identidad, lo cual puede hacerse llamando al número dispuesto por la empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá y Soacha tendrán cortes de luz programados el 3 de noviembre de 2026?

Barrios de localidades como Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Santa Fe, Suba, Tunjuelito y Usaquén en Bogotá, junto con barrios específicos de la Comuna 2 en Soacha, serán los que experimentarán cortes de luz programados. En cada caso, los horarios y el sector exacto varían, según lo informado por Enel Colombia.

¿Qué acciones recomienda Enel Colombia durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos, organizar sus actividades conforme a los horarios programados, evitar abrir repetidas veces la nevera para preservar alimentos y permitir el ingreso del personal técnico debidamente identificado si es necesario, garantizando así el correcto desarrollo de las obras de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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