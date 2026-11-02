Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este martes 3 de noviembre de 2026, varios sectores de Bogotá y municipios cercanos experimentarán cortes en el suministro de agua debido a intervenciones programadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Estas obras tienen como objetivo fortalecer el suministro y evitar daños mayores tanto en tuberías como en accesorios, por lo que requieren una suspensión temporal del servicio en distintas localidades, según informó la EAAB.

Sigue a PULZO en Discover

En la localidad de Fontibón, los barrios Villa Carmenza y Belén Fontibón tendrán un corte que iniciará a las 7:00 a. m. y que se prolongará durante 27 horas. El área afectada comprende de la calle 17 a la avenida calle 22, entre la carrera 110 y la carrera 116 y la suspensión responde a empates de redes de acueducto. De igual forma, en Puente Aranda, el sector de Salazar Gómez sufrirá un corte similar de 27 horas en el intervalo de la avenida calle 9 a la avenida calle 13, entre la carrera 62 y la avenida carrera 68, también por trabajos de empates de redes.

Para la localidad de Teusaquillo, los barrios La Soledad y Las Américas estarán sin agua desde las 9:00 a. m. durante 24 horas, en un área definida entre la calle 26 y la calle 45, de la carrera 17 hasta la carrera 30, por la instalación de macromedidor, dispositivo que permite medir el caudal total que pasa por una tubería principal. En el municipio de La Calera, en Cundinamarca, el corte se realizará desde las 10:00 a. m. y se extenderá por cuatro horas, tiempo en el que se verificará el funcionamiento de otro macromedidor.

San Cristóbal también estará involucrada en estos trabajos, específicamente los barrios Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria y Puente Colorado, donde el corte durará 24 horas a partir de las 8:00 a. m., para la instalación de accesorios. En Soacha, el sector Maiporé enfrentará la suspensión de agua desde las 10:00 a. m., igualmente por 24 horas y debido a un cierre a terceros. Finalmente, en Bosa, los barrios Andalucía II, José Antonio Galán y Villa de Los Sauces experimentarán un corte a partir de las 10:00 a. m. por 24 horas motivado por labores de mantenimiento preventivo.

La EAAB recomienda a los usuarios llenar sus tanques de reserva antes del inicio de los cortes y consumir el agua almacenada antes de 24 horas. Así mismo, se hace un llamado para usar el agua de forma racional priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. En casos especiales, la prestación de agua a través de carrotanques tendrá prioridad para clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público, y para solicitar este servicio se debe llamar a la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué zonas de Bogotá tendrán cortes de agua el martes 3 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los cortes de agua afectarán barrios de las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, San Cristóbal y Bosa, así como el municipio de Soacha y La Calera en Cundinamarca. Cada uno tiene horarios y sectores específicos de acuerdo con los trabajos programados.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para enfrentar el corte de agua en Bogotá?

La EAAB aconseja llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, y priorizar el uso del agua para el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, brinda el servicio de carrotanques para centros como hospitales, que se puede solicitar a través de la Acualínea 116, con el fin de mitigar las incomodidades durante la suspensión de agua.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z