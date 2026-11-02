Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) promueve activamente la limpieza y el orden en la capital mediante la disposición adecuada de residuos que no son recogidos por el operador de aseo. Según información publicada por la UAESP, desde el 3 al 7 de noviembre del 2026 la ciudadanía podrá llevar escombros, residuos de construcción y demolición, así como objetos voluminosos como colchones, muebles, maderas y tejas, a los Ecopuntos disponibles en diversas localidades de Bogotá.

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Este esfuerzo busca ofrecer una solución práctica para aquellos elementos que no caben en las recolecciones habituales y suelen ocupar espacios públicos, afectando el entorno y la convivencia en los barrios. De acuerdo con la UAESP, la estrategia de Ecopuntos permite que la ciudadanía participe directamente en el cuidado de su ciudad, al llevar estos residuos a lugares autorizados en vez de depositarlos en las calles o zonas verdes. Estas jornadas especiales de acopio son organizadas semanalmente, lo que ofrece continuidad y acceso fácil a las personas en distintas localidades de Bogotá.

Para quienes deseen conocer los puntos de recolección específicos durante la semana señalada, la UAESP invita a consultar la ubicación de los Ecopuntos a través de su portal oficial, donde se publica información actualizada sobre los lugares habilitados. Además, la iniciativa coincide con campañas más amplias, como la propuesta ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que incentiva la responsabilidad ciudadana por medio de la separación adecuada de residuos, el cumplimiento de horarios y la utilización de canales designados para la disposición de desechos especiales.

En la búsqueda de facilitar el acceso a información relevante sobre el servicio público de aseo y optimizar la participación ciudadana, la UAESP recomienda consultar la web de Aseo Bogotá. Este portal ofrece orientación constante sobre prácticas recomendadas para el manejo de residuos, el reciclaje, la recolección y la disposición de objetos voluminosos o escombros. De este modo, se favorece la construcción colectiva de una ciudad más limpia y ordenada, en la que cada habitante cumple un rol fundamental en la preservación de su entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicados los Ecopuntos de la UAESP en Bogotá para depositar residuos voluminosos?

Los Ecopuntos, organizados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se distribuyen semanalmente en diversas localidades de Bogotá. De acuerdo con la información de la UAESP, los ciudadanos pueden consultar la ubicación puntual de estos sitios a través de la página web oficial de la entidad, donde se publica el cronograma y las direcciones habilitadas para cada jornada de recolección.

¿Qué tipo de residuos se pueden llevar a los Ecopuntos en Bogotá?

Según la UAESP, a los Ecopuntos pueden llevarse residuos que no son recogidos por el operador de aseo regular, como escombros, residuos de construcción y demolición, así como objetos de gran tamaño como colchones, muebles, madera y tejas. Estos puntos están destinados específicamente para la disposición segura y responsable de este tipo de materiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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