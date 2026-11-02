Por: Caracol TV

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La celebración de la noche de Halloween en Bogotá estuvo marcada tanto por un importante despliegue de las autoridades como por graves hechos de intolerancia en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió en la localidad de Usme, donde un conductor de taxi fue grabado mientras amenazaba con un machete a varios ciudadanos en plena vía pública. Según Noticias Caracol, este acto de intimidación generó una fuerte preocupación entre los habitantes del sector, ya que evidencia una escalada de violencia en las celebraciones. La Policía Metropolitana se encuentra adelantando investigaciones sobre este hecho, pero hasta el momento no se han reportado acciones legales formalizadas contra el implicado.

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Además, se registró otro momento crítico relacionado con la indisciplina ciudadana. Cuatro personas fueron captadas en video abordando un bus articulado de TransMilenio en movimiento, y durante esta acción lanzaron luces de bengala a la vía pública. De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, este acto representó un alto riesgo tanto para los pasajeros del sistema de transporte como para peatones y conductores durante la noche festiva.

Frente a estas situaciones, la Policía intensificó los operativos de seguridad y realizó inspecciones en establecimientos nocturnos informales, conocidos como “sindicatos” o rumbiaderos. En el sector de la Avenida Primero de Mayo, seis locales involucrados en actividades ilícitas como el tráfico y venta de sustancias estupefacientes fueron suspendidos temporalmente. Los operativos resultaron en la captura de dos personas por porte de sustancias alucinógenas, la inmovilización de dos vehículos, la incautación de doce armas cortopunzantes y un arma traumática, así como el hallazgo de 24 menores consumiendo alcohol. Estos menores fueron puestos a disposición de la especialidad de Infancia y Adolescencia.

En simultáneo, las autoridades implementaron acciones preventivas con operativos y jornadas de concientización en sectores como Galerías, la Zona G y Chapinero. Desde la Secretaría de Seguridad se destacó la invitación a la ciudadanía para que use la Línea A y D (Asistencia Integral a la Denuncia) en caso de presenciar actos delictivos.

En materia de movilidad, el control fue riguroso: se desplegaron 400 uniformados para asegurar el cumplimiento de restricciones a motocicletas y se instalaron controles en diferentes avenidas principales. Durante Halloween, se emitieron 335 comparendos y se inmovilizaron 278 motocicletas; a lo largo del fin de semana, la cifra ascendió a 1.431 comparendos y 1.213 motos inmovilizadas.

Pese a los hechos de indisciplina, la Secretaría de Seguridad resaltó la reducción del 20 % en casos de homicidio en octubre respecto al mismo mes de 2025, sumando una disminución acumulada de 80 casos en 2026, según datos verificados por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué operativos de seguridad implementó la Policía en Bogotá durante la noche de Halloween?

Durante la celebración de Halloween, la Policía en Bogotá ejecutó inspecciones a establecimientos nocturnos informales, suspendió actividades en locales que funcionaban como “sindicatos”, y realizó operativos en el sector de la Avenida Primero de Mayo para combatir el tráfico de drogas y la presencia de menores ingiriendo licor. Además, en barrios como Galerías y Chapinero, se llevaron a cabo jornadas preventivas y de concientización, y se alentó a la ciudadanía a usar la Línea A y D para denunciar hechos delictivos.

¿Cuáles fueron los principales resultados de los controles de tránsito y movilidad en Bogotá durante Halloween?

El dispositivo de movilidad en Halloween incluyó el despliegue de 400 agentes y controles en arterias como Autopista Norte, Sur, Avenida NQS y Avenida Boyacá. Según Noticias Caracol, en la noche de Halloween se realizaron 335 comparendos e inmovilizaron 278 motocicletas. Al consolidar el balance del fin de semana festivo, estas cifras aumentaron a 1.431 comparendos y 1.213 motos inmovilizadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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