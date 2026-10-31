Por: Caracol TV

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Christa Pike, una reclusa estadounidense que sobrevivió a dos intentos de ejecución por inyección letal en Tennessee, rompió el silencio este 30 de octubre de 2026 a través de un comunicado donde expresó el profundo dolor físico y emocional que enfrenta desde aquella noche. De acuerdo con la prensa estadounidense y el comunicado transcrito por sus abogados, Pike relató que no ha habido "ni un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor". La mujer detalló que experimenta dolencias en el cuerpo, los brazos, las manos y la garganta, lo que todavía le dificulta hablar.

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Condenada a muerte en 1996 tras ser hallada culpable del asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, Pike iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos. Según información recogida por Noticias Caracol y la agencia EFE, tras sobrevivir a la doble administración de las dosis letales el pasado 30 de septiembre, Pike fue llevada de urgencia a un hospital. Allí permaneció varios días inconsciente, desarrolló neumonía y presentó un coágulo de sangre en el brazo.

La reclusa, a través de su mensaje, enfatizó que el sufrimiento va más allá de lo físico y que también siente un dolor profundo en la mente y el alma. "Recuperarse no es lo mismo que estar bien", advirtió Pike, al tiempo que explicó que la noche programada para su ejecución se encontraba lista para enfrentar la muerte y no había pensado en posibilidades de seguir con vida después de ese día. Pike señaló estar en un proceso de búsqueda de sentido tras los hechos, preguntándose por qué sobrevivió y enfrentando dificultades para encontrar esperanza algunos días.

En su recuperación, la reclusa mencionó que se aferra al apoyo de quienes la acompañan y a actos de bondad que le han demostrado que no está sola. Además, manifestó que su pensamiento permanece con la familia de su víctima y el profundo dolor y pérdida que han sufrido como consecuencia del crimen. De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, entidad que recopila estadísticas sobre la pena capital en Estados Unidos, Tennessee ha realizado 17 ejecuciones desde 1977, mientras que actualmente existen 42 personas en el corredor de la muerte de este estado. Estas cifras fueron citadas por Noticias Caracol en su cobertura sobre el caso de Pike.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Christa Pike fue condenada a muerte y qué ocurrió durante su ejecución?

Christa Pike fue sentenciada a muerte en 1996 tras ser declarada culpable del asesinato de su compañera Colleen Slemmer, que ocurrió un año antes. Durante el procedimiento de ejecución en Tennessee, Pike sobrevivió a dos inyecciones letales que le causaron daños físicos y emocionales, además de complicaciones médicas como neumonía y un coágulo sanguíneo, de acuerdo con sus propias declaraciones y reportes recogidos por Noticias Caracol y EFE.

¿Cuántas personas están en el corredor de la muerte en Tennessee y cuántas ejecuciones se han realizado?

Según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte citados por Noticias Caracol, Tennessee ha ejecutado a 17 personas desde que la pena de muerte fue restablecida en Estados Unidos en 1977. Actualmente, 42 reclusos permanecen en el corredor de la muerte en este estado.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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