Por: Caracol TV

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Una jueza federal de Manhattan, en Nueva York, condenó este martes 27 de octubre de 2026 a los hermanos Tal, Oren y Alon Alexander a 30 años de prisión por delitos relacionados con trata de personas con fines sexuales y agresiones en contra de decenas de mujeres. La sentencia, que representa una de las decisiones judiciales más contundentes en este tipo de casos recientes, fue emitida tras un extenso proceso en el que las víctimas y la fiscalía expusieron la magnitud del daño causado por los hermanos. Según informó Noticias Caracol, durante la audiencia de sentencia la magistrada Valerie Caproni expresó críticas muy duras hacia los Alexander, comparando su conducta con la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde por el contraste entre su imagen pública y los crímenes cometidos.

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De acuerdo con la investigación presentada durante el juicio, los hermanos aprovecharon su privilegiada posición económica y social para acercarse a mujeres y agredirlas sexualmente en distintas ocasiones, entre 2008 y 2021. Las agresiones ocurrieron en lujosas mansiones de los Hamptons, en apartamentos de Nueva York, durante un viaje de esquí en Aspen y a bordo de un crucero en el Caribe. El fiscal federal de Manhattan, Jamie McDonald, aseguró ante el tribunal que los Alexander utilizaron drogas y violencia para incapacitar a sus víctimas, con un patrón de conducta que incluso se remontaría a 2001 y 2002, cuando aún estudiaban en un colegio de Florida.

Durante la audiencia, once mujeres presentaron testimonios directos sobre el impacto de las agresiones. Entre ellas, Lindsay Acree, artista de Brooklyn, denunció haber sido drogada y violada en 2021, y Bela Koval, modelo ucraniana, relató haber quedado “paralizada” después de consumir una bebida adulterada por Oren Alexander en una mansión valuada en 13 millones de dólares. Según documentos presentados por la fiscalía federal, al menos 70 mujeres denunciaron violaciones o agresiones sexuales perpetradas por los hermanos. La jueza Caproni destacó la ausencia de cartas de apoyo por parte de amigos cercanos de los Alexander, quienes solo recibieron comunicaciones a favor de parte de amigos de sus padres.

A pesar del veredicto, los tres acusados insistieron en su inocencia durante la audiencia, negando haber drogado, violado o traficado sexualmente con mujeres. Tal y Oren Alexander alcanzaron notoriedad en el sector inmobiliario, con clientes como Kim Kardashian y Kanye West, y la venta de propiedades multimillonarias vinculadas a figuras como el empresario Ken Griffin, mientras que Alon era propietario de una empresa de seguridad. Los hermanos apelarán la condena de 30 años, una pena que supera el mínimo de 15 años solicitado previamente al tribunal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaban los hermanos Alexander en sus delitos de trata de personas?

De acuerdo con los testimonios presentados en el juicio y la información de la fiscalía citada por Noticias Caracol, los hermanos Alexander utilizaban su estatus social para acercarse a sus víctimas, a quienes drogaban y atacaban en lugares exclusivos como mansiones, apartamentos y viajes de lujo. Documentos del caso indican que el patrón se extendió por años y en algunos episodios actuaban de manera conjunta, empleando violencia y sustancias para someter a las mujeres.

¿Quiénes fueron las principales víctimas en el caso de los hermanos Alexander?

Durante la audiencia de sentencia, once mujeres brindaron testimonios claves sobre las agresiones sufridas, entre ellas Lindsay Acree y Bela Koval, quienes relataron el daño físico y psicológico que sufrieron. Según documentos de la fiscalía, al menos 70 mujeres denunciaron a lo largo de los años haber sido víctima de violaciones o agresiones sexuales por parte de los hermanos Alexander.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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