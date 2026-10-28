Flávio Bolsonaro llegó a Miami en un avión privado, un Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly, que había despegado del aeropuerto de Puerto Iguazú. El excandidato presidencial brasileño aterrizó en el aeropuerto de Miami Opa Locka Executive Airport a las 10:30, hora local.
Flávio Nantes Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con pasaporte italiano. El político tiene esa nacionalidad, además de la brasileña.
Su esposa y sus dos hijas viajaron con pasaportes brasileños. En el caso del excandidato, el documento italiano cobra relevancia porque su pasaporte brasileño había sido suspendido o cancelado después de que se negara a entregarlo a las autoridades judiciales de Brasil.
Flavio Bolsonaro arrives in Miami. https://t.co/YBANWk6lIALee También
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— Clash Report (@clashreport) October 28, 2026
Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes de Flávio Bolsonaro al incumplir la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero, informó la agencia pública de noticias del país.
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