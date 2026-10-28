Flávio Bolsonaro llegó a Miami en un avión privado, un Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly, que había despegado del aeropuerto de Puerto Iguazú. El excandidato presidencial brasileño aterrizó en el aeropuerto de Miami Opa Locka Executive Airport a las 10:30, hora local.

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Flávio Nantes Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con pasaporte italiano. El político tiene esa nacionalidad, además de la brasileña. Su esposa y sus dos hijas viajaron con pasaportes brasileños. En el caso del excandidato, el documento italiano cobra relevancia porque su pasaporte brasileño había sido suspendido o cancelado después de que se negara a entregarlo a las autoridades judiciales de Brasil. El lunes, Bolsonaro aseguró en un video que la Policía Federal lo había notificado y presentó la medida como un intento de intimidarlo. Según medios brasileños, no entregó los documentos dentro del plazo y la Policía canceló sus pasaportes. El martes 27 comenzaron a circular versiones de que había salido del país sin registro formal de su paso por migración. Medios comoCNN yLa Nación reportaron, citando fuentes estadounidenses y cercanas a la familia, que viajó a Estados Unidos.

El senador de 45 años entró al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas.