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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Oct 28, 2026 - 9:21 am

Flávio Bolsonaro llegó a Miami en un avión privado, un Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly, que había despegado del aeropuerto de Puerto Iguazú. El excandidato presidencial brasileño aterrizó en el aeropuerto de Miami Opa Locka Executive Airport a las 10:30, hora local.

Flávio Nantes Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con pasaporte italiano. El político tiene esa nacionalidad, además de la brasileña.

Su esposa y sus dos hijas viajaron con pasaportes brasileños. En el caso del excandidato, el documento italiano cobra relevancia porque su pasaporte brasileño había sido suspendido o cancelado después de que se negara a entregarlo a las autoridades judiciales de Brasil.

El lunes, Bolsonaro aseguró en un video que la Policía Federal lo había notificado y presentó la medida como un intento de intimidarlo. Según medios brasileños, no entregó los documentos dentro del plazo y la Policía canceló sus pasaportes. El martes 27 comenzaron a circular versiones de que había salido del país sin registro formal de su paso por migración. Medios comoCNN yLa Nación reportaron, citando fuentes estadounidenses y cercanas a la familia, que viajó a Estados Unidos.
El senador de 45 años entró al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas. 
Las autoridades migratorias argentinas confirmaron este miércoles que el excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas hicieron escala en Argentina rumbo a Ecuador; desde donde se dirigen a Miami (EE.UU.) según la aplicación para el seguimiento de vuelos Flight Radar.

Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes de Flávio Bolsonaro al incumplir la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero, informó la agencia pública de noticias del país.

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