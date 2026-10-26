Tras conocerse los resultados definitivos del reñido balotaje que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo presidente electo de Brasil para el periodo 2027-2031, el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, emitió un pronunciamiento oficial en el que fijó su postura frente al viraje político del gigante suramericano, matizando las discrepancias ideológicas con un llamado prioritario al pragmatismo diplomático y al respeto por la soberanía popular.

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El jefe de Estado nacional abordó los antecedentes políticos recientes de ambas naciones, recordando los cruces de respaldo electoral que marcaron los debates regionales previos. Ante este panorama, De La Espriella fue enfático en señalar que los procesos electorales responden exclusivamente a la voluntad ciudadana de cada país, desestimando cualquier influencia externa en los resultados definitivos de las urnas.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!”, expresó el mandatario a través de un comunicado oficial.

Si bien el presidente colombiano reconoció abiertamente la existencia de profundas divergencias de orden político e ideológico con el líder del Partido de los Trabajadores (PT), subrayó que las relaciones bilaterales entre Bogotá y Brasilia deben prevalecer por encima de las animadversiones partidistas, priorizando una agenda común de estabilidad regional, seguridad y desarrollo sostenible.

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“El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones”, puntualizó De La Espriella, destacando la necesidad de articular esfuerzos conjuntos en frentes estratégicos de alto impacto geopolítico.

Dentro de los ejes fundamentales planteados por el Ejecutivo para encauzar la relación bilateral con la mayor economía de América Latina se destacan la lucha frontal contra el narcoterrorismo, la represión a las redes de minería ilegal que afectan los ecosistemas fronterizos, la defensa integral de la Amazonía y la garantía de condiciones de bienestar para los ciudadanos de ambos países hermanos.

El pronunciamiento oficial del mandatario nacional cerró con consignas tradicionales de su línea política, reafirmando el compromiso institucional de la administración central con la defensa de los intereses nacionales y la cooperación internacional bajo los principios rectores de respeto mutuo y soberanía estatal.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.