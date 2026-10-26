Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, se refirió a la investigación por presuntos pagos sexuales relacionados con contratos durante su administración y cuestionó la forma en que se ha manejado públicamente el caso.

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Durante una entrevista con Caracol Radio, Andrea Petro sostuvo que la vida privada de una persona no debería convertirse en un asunto de debate público.

Señaló que, durante los últimos cuatro años, su familia ha estado expuesta públicamente y que esa situación ha sido especialmente difícil para sus integrantes.

Frente a las contrataciones que son objeto de cuestionamientos, afirmó que deben ser investigadas de manera rigurosa y transparente. Sin embargo, pidió que el proceso se adelante sin manipulación de información, distorsiones ni difusión de noticias falsas.

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Andrea Petro también manifestó que la manera en que se han presentado algunos elementos del caso genera la impresión de que existe una estrategia para afectar la imagen de una persona. “No le creo ni 5”, añadió la hija del expresidente sobre el caso de Deyci Jiménez.

Según dijo, esa situación podría tener como objetivo destruir políticamente a alguien que eventualmente podría continuar participando en contiendas electorales y mantener un papel relevante en la política colombiana.

La hija del expresidente insistió en la necesidad de diferenciar entre las investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones y los aspectos relacionados con la vida privada, al considerar que estos últimos no deberían utilizarse como herramienta de exposición o señalamiento público.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.