Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro salió al paso de las graves acusaciones de Deicy Jiménez, quien, en una entrevista concedida a la revista Semana, aseguró que habría accedido a contratos públicos a cambio de encuentros sexuales con el exmandatario. El 25 de octubre de 2026, Petro publicó un comunicado en el que negó rotundamente estas afirmaciones y manifestó su rechazo al intento, según él, de exponer su vida personal y sexual en la opinión pública.

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De acuerdo con Semana, Deicy Jiménez relató haber sostenido encuentros íntimos con Gustavo Petro y sostuvo que tales encuentros se relacionaron con la obtención de contratos estatales. La entrevistada también sugirió la existencia de otras mujeres que habrían estado involucradas en dinámicas similares, de acuerdo siempre con su versión. Tales denuncias fueron presentadas como parte de una investigación periodística que abrió un intenso debate sobre los límites entre lo público, lo privado y el ejercicio del poder político.

En su respuesta pública, Petro negó haber "entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales". Además, el exmandatario se defendió asegurando que jamás ha "utilizado el poder público para obtener sexo" y reivindicó los programas del Estado orientados a mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En el mismo pronunciamiento, Petro cuestionó la labor de Semana y expresó que detrás de estas publicaciones existirían intereses políticos y económicos, aunque estas afirmaciones, provenientes de su comunicado oficial, no han sido comprobadas más allá de su propia declaración.

La controversia trajo a colación el tratamiento mediático de las vidas privadas de los líderes públicos y la prudencia necesaria en torno a acusaciones tan delicadas, especialmente cuando involucran supuestas redes, contratos y relaciones de poder. Petro reiteró que, en su criterio, no existirían fundamentos para asociarlo con corrupción ni con actos relacionados con narcotráfico, y que los ataques mediáticos responderían a la imposibilidad de comprobar hechos de ese tipo en su contra.

El episodio, ampliamente divulgado por Semana en redes sociales este 25 de octubre de 2026, reavivó el debate sobre la transparencia de la contratación pública y el respeto a la privacidad de figuras públicas, una discusión que, según el desarrollo del caso y las futuras investigaciones, podría tener implicaciones mayores en el ámbito político y judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué respondió Gustavo Petro ante las acusaciones de Deicy Jiménez en Semana?

Petro negó de manera categórica haber entregado contratos públicos a cambio de relaciones sexuales, según el comunicado difundido el 25 de octubre de 2026. El exmandatario afirmó que jamás ha utilizado el poder para obtener sexo y criticó a la revista Semana por exponer su vida íntima; además, declaró que las publicaciones responderían a intereses políticos y económicos, aunque no aportó pruebas sobre estos supuestos motivos.

¿De qué trata la denuncia de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro y qué implicaciones podría tener?

Deicy Jiménez declaró en entrevista con Semana que sostuvo encuentros sexuales con Petro y que, a causa de esas relaciones, accedió a contratos públicos; además, señaló que otras mujeres estarían involucradas en una dinámica similar. Estas declaraciones abren un debate sobre la posible relación entre poder, contratación y vida privada, y podrían derivar en investigaciones para esclarecer la veracidad de los hechos denunciados.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.