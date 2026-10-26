Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente conmemora cuarenta años de historia de su Programa de Comunicación Social – Periodismo con una jornada académica que convoca a figuras influyentes del gremio periodístico y directivos de medios de comunicación destacados en la región y América Latina. El evento, que tendrá lugar en el auditorio Yquinde desde las 8:00 a. m., está concebido como un espacio para honrar la trayectoria del programa, fundado en 1986, y para reflexionar sobre los retos y transformaciones que afrontan los medios hoy.

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Según la programación oficial divulgada por la universidad, la jornada se abre con el conversatorio “Perspectiva Continental: Conversación SIP”, en el que participarán Carlos Jornet, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a Catalina Jiménez Correa, quien funge como decana de la Facultad de Comunicación Social, Humanidades y Artes. Este primer espacio busca centrar el análisis en las tendencias y desafíos globales del periodismo, considerando el contexto continental en el que se desenvuelven los comunicadores actuales.

Más adelante, el panel “Periodismo Regional y Democracia” reunirá a Vicky Perea, directora de El País de Cali; Gerardo Quintero, director de 90 Minutos; Fernando Alonso Ramírez, director de La Patria; Marta Ramos, dirigente de la Organización Editorial Mexicana y directiva de la SIP, así como Juan Carlos Gutiérrez, director de Vanguardia. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos y la Universidad Autónoma de Occidente, la invitación es a debatir y analizar el papel del periodismo regional en la construcción democrática y la pluralidad informativa, temas centrales para el futuro de la profesión.

Desde su fundación hace cuatro décadas, el programa ha sostenido un compromiso con la formación integral de periodistas, manteniendo vínculos históricos, especialmente con el noticiero regional 90 Minutos. Este aniversario no solo representa una oportunidad para rememorar los logros alcanzados, sino también para que estudiantes, egresados y profesionales del sector discutan sobre las competencias y desafíos futuros. El esfuerzo organizativo demuestra el interés de la Universidad Autónoma de Occidente por afianzar una comunidad académica y profesional en constante evolución, consciente de que el ecosistema mediático enfrenta transformaciones profundas en Colombia y América Latina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha impactado el Programa de Comunicación Social – Periodismo de la UAO al periodismo regional?

El programa de la Universidad Autónoma de Occidente ha influido de manera significativa en el periodismo regional, sobre todo al mantener una relación estrecha con medios como el noticiero 90 Minutos y al formar generaciones de profesionales comprometidos con los valores democráticos y la ética informativa.

¿Qué retos enfrenta el periodismo según los expertos invitados en la conmemoración de la UAO?

De acuerdo con los espacios académicos y paneles programados por la UAO, los principales retos identificados son la transformación de los medios de comunicación en Colombia y América Latina, la pluralidad informativa, el fortalecimiento de la democracia y la adaptación a las tendencias globales y tecnológicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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