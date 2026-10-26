Por: Noticiero 90 minutos

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El Programa de Comunicación Social – Periodismo conmemora cuarenta años de labor, destacándose por su excelencia académica y el fuerte compromiso social desde su fundación en 1986. De acuerdo con lo expuesto en el aniversario, esta institución se ha consolidado como un referente en la formación de profesionales íntegros, cuyos egresados han impactado positivamente el desarrollo de los medios y el avance del país. Durante este tiempo, el programa ha demostrado un camino lleno de logros, marcado por hitos de alta calidad, entre los que resaltan exigentes procesos de acreditación nacional e internacional.

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Uno de los grandes valores de este programa radica en su capacidad para ajustar su currículo a las exigencias de un entorno cambiante y globalizado. Esto se traduce en una preparación pertinente y actualizada para los futuros periodistas. Según lo señalado en el evento, un eje fundamental en esta formación ha sido la estrecha relación del programa con el Noticiero Regional 90 Minutos. Esta alianza ha servido como un verdadero laboratorio práctico para generaciones de periodistas en formación, fortaleciendo su vínculo con escenarios reales y permitiéndoles afianzar las competencias que requiere el ámbito informativo.

Como parte central de los actos conmemorativos, se desarrollará una jornada académica que propiciará el análisis y debate sobre el presente y el futuro de la profesión. Al evento asistirán directores de medios tradicionales, líderes en transformación digital y destacados estrategas del ecosistema de la comunicación tanto de Colombia como de América Latina. De especial relevancia es el foro titulado Perspectiva Continental: Conversación SIP, que contará con la intervención de Carlos Jornet, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En este espacio, Jornet ofrecerá su visión y aportará al entendimiento sobre el trabajo periodístico y la proyección de esta disciplina.

Durante la apertura, Catalina Jiménez Correa, decana de la Facultad de Comunicación Social, Humanidades y Artes, presentó el evento junto con el Dr. Jornet. Este último aprovechó para enviar un mensaje de felicitación a toda la comunidad académica y expresó su solidaridad hacia las víctimas del reciente sismo. Todo esto refuerza el papel esencial que desempeñan estos espacios en la consolidación del periodismo responsable y comprometido en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha impactado el programa de Comunicación Social – Periodismo de la UAO en el periodismo colombiano?

El programa ha sido pilar en la formación de periodistas íntegros, quienes han protagonizado transformaciones en los medios y en la sociedad. Su modelo de enseñanza, enfocado en la excelencia académica y la práctica en escenarios reales como el Noticiero Regional 90 Minutos, ha fortalecido la preparación de los estudiantes para enfrentar los retos del periodismo nacional e internacional.

¿Qué es la Sociedad Interamericana de Prensa y cuál es su rol en los espacios académicos?

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una organización que agrupa a medios y profesionales de prensa en el continente americano, y trabaja en la defensa y promoción de la libertad de prensa. En espacios académicos, como el foro del programa de Comunicación Social – Periodismo, sus representantes aportan su experiencia en la comprensión de los desafíos de la profesión y en el análisis del contexto periodístico regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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