Por: El Espectador

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El reciente hallazgo del cuerpo de Julián Hincapié, reconocido comunicador comunitario y líder social de Anorí, Antioquia, ha encendido las alarmas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa. De acuerdo con información de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el cadáver fue encontrado el 2 de octubre, en el sector rural de La Chinca, tras varias semanas de búsqueda, luego de que se denunciara su desaparición el pasado 18 de septiembre. La última vez que se supo de su paradero fue el 10 de septiembre, en la misma localidad, según información difundida por la Flip.

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La fundación expresó públicamente sus condolencias a los allegados de Hincapié e hizo hincapié en la necesidad de esclarecer las circunstancias de su muerte. En ese sentido, pidió a las autoridades, especialmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, llevar a cabo una investigación profunda, indicando que no debe descartarse la labor periodística de Hincapié al analizar los hechos. La Flip ha insistido en que garantizar la seguridad de quienes informan en los territorios es esencial para el ejercicio de la libertad de prensa, un derecho fundamental en cualquier democracia.

Julián Hincapié, de acuerdo con la Flip, había estado vinculado a procesos de defensa de los derechos y trabajo comunitario en la región, lo que refuerza el llamado para que este caso sea investigado de manera exhaustiva. La situación de seguridad para los periodistas en Antioquia se ha deteriorado en 2026, según registra la Flip: se han reportado 47 agresiones contra comunicadores, incluyendo 14 amenazas, hechos que evidencian un contexto adverso para el periodismo independiente en la zona.

El caso de Hincapié no es un hecho aislado. En este año, también se registró el asesinato de Mateo Pérez Rueda, director de ‘El Confidente de Yarumal’, en hechos atribuidos al frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por alias ‘Calarcá’. Pérez cubría los enfrentamientos armados y temas de desplazamiento forzado cuando desapareció; su cuerpo fue recuperado por una comisión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo.

¿Cuál es la importancia de proteger a los comunicadores comunitarios en Antioquia?

Proteger a los comunicadores comunitarios es vital para que la información sobre las realidades sociales, políticas y de derechos humanos llegue a todas las comunidades. De acuerdo con la Flip, su labor es indispensable para la libertad de prensa, pues muchas veces cubren problemáticas que grandes medios no visibilizan, haciendo frente a agresiones y amenazas en regiones como Antioquia.

¿Cómo avanza la investigación sobre el asesinato de Julián Hincapié, líder social de Anorí?

La Flip ha solicitado públicamente a la Fiscalía y la Policía Nacional que prioricen una investigación exhaustiva y no descarten el trabajo periodístico de Hincapié como móvil de su asesinato. Hasta ahora, la fundación continúa documentando el caso, haciendo presión para que se esclarezcan los hechos y se proteja la labor de quienes comunican en zonas vulnerables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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