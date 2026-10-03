Por: El Espectador

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En una decisión que marcó un giro inesperado en la administración actual, el presidente Abelardo de la Espriella solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, la salida inmediata de Germán Andrés Miranda Montenegro, quien lideraba la Dirección General de Bomberos Nacionales desde el pasado 7 de septiembre. De acuerdo con lo informado por el jefe de Estado, esta decisión fue motivada por la aparición de hechos catalogados como graves y que ya están en conocimiento de las autoridades competentes para su respectivo esclarecimiento.

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El ministro Lara, siguiendo la instrucción del presidente, anunció en cuestión de minutos que Miranda fue declarado insubsistente en su cargo. Lara precisó que esta determinación se sustentó en una serie de pruebas recién conocidas dentro del Ministerio del Interior, las cuales dan cuenta de un supuesto intento por impedir que evidencias sobre actuaciones de años anteriores llegaran a manos de la Fiscalía. En palabras del propio funcionario, la gravedad de los señalamientos hizo indispensable trasladar los antecedentes a las autoridades para que adelanten las investigaciones respectivas. Según lo registrado por El Espectador, no se entregaron detalles adicionales frente al fondo de los señalamientos, ni sobre las presuntas conductas que se investigan.

Este hecho representa la primera salida por presuntos actos irregulares dentro del gobierno de la Espriella, pero se suma a otros retiros recientes de altos funcionarios, aunque por razones distintas. Por ejemplo, Carlos René Montoya tuvo que dejar su cargo luego de apenas tres días, tras una polémica intervención en el Congreso. Ricardo Valencia, que había asumido la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), salió después de algunas semanas, al parecer por diferencias con la Casa de Nariño.

Miranda Montenegro, quien fue posesionado por el mismo ministro Lara el 7 de agosto, tenía una trayectoria de más de dos décadas en el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia, habiéndose desempeñado en cargos claves como coordinador general y director, además de laborar como asesor, instructor y docente en formación y gestión de emergencias e incidentes críticos. Durante su posesión, Lara resaltó el compromiso del Gobierno Nacional con los cuerpos de bomberos y anunció la conformación de un plan de acción ante el fenómeno de El Niño, buscando fortalecer tanto la Dirección Nacional como las capacidades locales de respuesta. Sin embargo, las investigaciones recientes truncaron la gestión de Miranda, dejando pendiente conocer en detalle las actuaciones cuestionadas.

¿Por qué fue declarado insubsistente Germán Andrés Miranda como director nacional de Bomberos?

Germán Andrés Miranda fue declarado insubsistente por decisión del ministro del Interior, Rodrigo Lara, a raíz de pruebas que, según indicó el funcionario, sugerían un intento de evitar que ciertos elementos probatorios sobre hechos de años anteriores llegaran a la Fiscalía. La salida fue solicitada directamente por el presidente Abelardo de la Espriella, quien consideró de suma gravedad estos señalamientos y decidió reportarlos a las autoridades competentes.

¿Cuál fue el recorrido de Germán Andrés Miranda en el Sistema Nacional de Bomberos antes de su retiro?

Germán Andrés Miranda acumuló alrededor de 20 años de experiencia en el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia. Durante su carrera se destacó como director y coordinador general del sistema, además de desempeñarse como asesor, consultor e instructor en temas de formación y manejo de emergencias. Aunque asumió la dirección nacional recientemente, su salida se relacionó con señalamientos que ya son investigados por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.