El gobierno de Estados Unidos prepara una segunda fase de acciones en Colombia luego de la cancelación de visas a figuras como el empresario Euclides Torres y la senadora Martha Peralta.

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Según fuentes citadas por El Tiempo, las medidas podrían incluir nuevas investigaciones y la eventual inclusión de personas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).

El informe señala que Torres, señalado por presuntos aportes a la campaña presidencial de Gustavo Petro, podría pasar de la lista de personas sin visa a la Ofac.

Peralta, por su parte, es investigada por la Corte Suprema por su presunta participación en el caso de la UNGRD, aunque ha negado las acusaciones.

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Además, una comisión de agentes federales estadounidenses viajaría a Colombia a mediados de octubre para escuchar testimonios, entre ellos el de un exviceministro del gobierno Petro.

También se revisarían casos relacionados con personas cercanas a la exprimera dama Verónica Alcocer, presuntos hechos de corrupción en Medellín y posibles conexiones con escándalos en Ecopetrol.

El reporte también indica que no estaría próxima una decisión para retirar de la lista de sancionados a Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti.

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