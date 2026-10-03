Por: El Espectador

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Magnely Pallares Franco perdió la vida tras recibir un único disparo en la cabeza. Su muerte ocurrió cuando faltaban solamente nueve meses para que alcanzara la mayoría de edad y pudiera obtener su cédula de ciudadanía. El hallazgo de su cadáver estuvo a cargo de dos de sus primos en el sector de Filoquemado, ubicado en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, el 15 de septiembre. A partir de ese momento, su familia no dudó en denunciar el homicidio, destacando que Magnely no era solo otro joven del Catatumbo: también ejercía funciones como líder social dentro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

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La familia Pallares no ha cesado en su exigencia de justicia y la voz de Alidio Pallares Jaimes, padre de Magnely y fundador de Asuncat, se ha convertido en la más escuchada para rechazar lo sucedido. Según relató Alidio, su hijo fue asesinado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) bajo la acusación de tener vínculos con el frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo dirigido por alias ‘Calarcá’. Esta versión sostiene que, en medio de la compleja dinámica local, las rivalidades entre organizaciones armadas han puesto en la mira a jóvenes y líderes sociales, a quienes se les atribuyen nexos sin pruebas claras, favoreciendo la persecución y la violencia.

La tragedia de Magnely se suma a un panorama alarmante en el Catatumbo, un territorio donde el conflicto es una constante y la vida de niños y adolescentes transcurre rodeada de enfrentamientos entre el Eln y las disidencias. Las organizaciones armadas luchan allí por el control de corredores estratégicos que facilitan el movimiento de economías ilícitas. En este contexto hostil, la rutina de enfrentar la presencia de grupos armados, así como el riesgo de reclutamiento forzado o asesinato, hace parte del día a día de los más jóvenes. La historia de Magnely Pallares no es aislada, sino una evidencia de las múltiples violencias que atraviesan a las comunidades rurales del noreste colombiano, especialmente a quienes, como él, intentan construir liderazgo social en medio de la adversidad.

¿Quién era Magnely Pallares Franco y por qué fue asesinado?

Magnely Pallares Franco era un joven líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat). Según la versión entregada por su padre, Alidio Pallares Jaimes, fundador de la misma organización, Magnely fue asesinado por hombres del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quienes lo acusaron de tener vínculos con el frente 33 de las disidencias de las Farc. Su muerte responde a la dinámica violenta del Catatumbo, donde los grupos armados marcan el destino de jóvenes señalados de formar parte de facciones rivales.

¿Qué significa el reclutamiento forzado en el Catatumbo y cómo afecta a los menores?

El reclutamiento forzado en el Catatumbo consiste en la práctica de obligar a menores de edad a unirse a las filas de grupos armados ilegales. En este contexto, como señala la situación enfrentada por Magnely Pallares Franco, los niños y adolescentes viven diariamente expuestos al riesgo de ser captados o asesinados por organizaciones como el Eln o las disidencias, una realidad que impacta profundamente la integridad y el futuro de toda la niñez y juventud de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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