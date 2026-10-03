Por: EL PILON SA

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Un reciente operativo de control permitió a las autoridades impedir el envío de un cargamento ilícito que tenía como destino la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. El procedimiento se desarrolló en Soledad, Atlántico, donde agentes de la Policía Antinarcóticos de Colombia inspeccionaron una encomienda que estaba a punto de salir del país. Durante la revisión, los uniformados descubrieron una sustancia sospechosa cuidadosamente oculta en el interior de una caja vallenata acrílica, la cual viajaba dentro de un estuche, con la aparente intención de pasar desapercibida ante los controles.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, la sustancia incautada correspondía, de manera preliminar, a 1.034 mililitros de cocaína. La caja con la droga había sido embalada para despacharse mediante una empresa de envíos internacionales, lo que evidencia la sofisticación y el alcance de los métodos usados por estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El hallazgo fue producto de las acciones de control rutinarias que realizan las autoridades en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus. Esta estrategia consiste en ejecutar verificación intensiva sobre paquetes y encomiendas que cruzan terminales o centros logísticos, con el objetivo de identificar posibles cargamentos de sustancias ilícitas. La incautación fue informada públicamente por la cuenta oficial de la Policía Antinarcóticos, que destacó el papel de la Estrategia Esmeralda Plus en el golpe propinado a las redes de narcotráfico.

Para determinar la naturaleza de la sustancia encontrada en la caja vallenata, los uniformados realizaron una prueba de identificación basada en la reacción de color, conocida como prueba de Scott. Este procedimiento utiliza un reactivo, el tiocianato de cobalto, y busca señales químicas específicas asociadas a la presencia de cocaína. El contacto entre el reactivo y la sustancia suele arrojar una coloración azul turquesa o azul intensa, un resultado que, aunque preliminar, orienta a los investigadores sobre el tipo de droga incautada. Sin embargo, las autoridades subrayan que este método únicamente aporta una primera indicación, por lo que es indispensable complementarlo con análisis de laboratorio para garantizar la confirmación técnica del resultado.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado la captura de personas relacionadas con el caso. Los esfuerzos se concentran en reconstruir la cadena logística del envío, para identificar tanto al remitente como al destinatario de la encomienda, en un caso que revela las formas ingeniosas a través de las cuales las organizaciones buscan continuar enviando drogas desde el territorio colombiano hacia el exterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo detectó la Policía Antinarcóticos colombiana el cargamento de cocaína en Soledad?

La identificación del cargamento se hizo gracias a una inspección previa a la salida internacional de una encomienda sospechosa en Soledad, Atlántico. Según la Policía Nacional, los agentes utilizaron controles rutinarios de la Estrategia Esmeralda Plus, enfocados en examinar detenidamente paquetes y encomiendas, lo que permitió hallar la caja vallenata con la sustancia sospechosa.

¿En qué consiste la prueba de Scott usada para identificar cocaína en encomiendas?

La prueba de Scott es un procedimiento químico de identificación preliminar que utiliza tiocianato de cobalto. Los agentes aplican el reactivo sobre la sustancia sospechosa y observan si esta adquiere una coloración azul, lo que sugiere la posible presencia de cocaína. Aunque orienta la investigación, este resultado no sustituye los análisis de laboratorio necesarios para la confirmación oficial de la droga.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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