Una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) encontró presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Según la investigación de Semana, la entidad habría sufrido infiltraciones, problemas de seguridad digital, pérdida de capacidades y un uso político de información reservada.

Los auditores entregaron a las autoridades 147 terabytes de información, 40 computadores y cinco celulares y tablets para apoyar las investigaciones.

El informe señala que más de 100 funcionarios fueron considerados de riesgo crítico o alto y alerta sobre posibles vínculos con grupos armados. También detectó fallas en la ciberseguridad, acceso no autorizado a información y falta de trazabilidad en gastos reservados.

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Un sistema biométrico, que costó $580 millones, no funcionó adecuadamente y habría dificultades para identificar a algunos beneficiarios de pagos a informantes.

La auditoría también investiga un supuesto uso de organismos de inteligencia para realizar seguimientos a opositores, funcionarios y periodistas. Entre los asuntos bajo revisión aparecen posibles injerencias extranjeras, viajes de funcionarios a Rusia y presuntos favorecimientos a personas vinculadas con estructuras criminales.

El actual Gobierno busca depurar y modernizar la DNI, recuperar la cooperación internacional y entregar los hallazgos a la Fiscalía para determinar eventuales responsabilidades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.