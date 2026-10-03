Una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) encontró presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.
Según la investigación de Semana, la entidad habría sufrido infiltraciones, problemas de seguridad digital, pérdida de capacidades y un uso político de información reservada.
Los auditores entregaron a las autoridades 147 terabytes de información, 40 computadores y cinco celulares y tablets para apoyar las investigaciones.
El informe señala que más de 100 funcionarios fueron considerados de riesgo crítico o alto y alerta sobre posibles vínculos con grupos armados. También detectó fallas en la ciberseguridad, acceso no autorizado a información y falta de trazabilidad en gastos reservados.
Un sistema biométrico, que costó $580 millones, no funcionó adecuadamente y habría dificultades para identificar a algunos beneficiarios de pagos a informantes.
La auditoría también investiga un supuesto uso de organismos de inteligencia para realizar seguimientos a opositores, funcionarios y periodistas. Entre los asuntos bajo revisión aparecen posibles injerencias extranjeras, viajes de funcionarios a Rusia y presuntos favorecimientos a personas vinculadas con estructuras criminales.
El actual Gobierno busca depurar y modernizar la DNI, recuperar la cooperación internacional y entregar los hallazgos a la Fiscalía para determinar eventuales responsabilidades.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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