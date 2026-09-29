El panorama político colombiano vuelve a encenderse de manera intensa tras una reciente revelación periodística que puso al descubierto los movimientos residenciales del exmandatario Gustavo Petro. La polémica estalló con fuerza en las plataformas digitales luego de que el conocido periodista Felipe Zuleta informara en un espacio radial que el exjefe de Estado comenzó a trastearse de manera muy silenciosa hacia el exclusivo sector de Bosques del Encenillo, ubicado en el municipio de La Calera. La noticia no tardó en generar revuelo generalizado, al punto de que varios de los propietarios del sector ya habrían manifestado su profunda preocupación e incomodidad por la llegada del nuevo habitante a la zona.

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Ante este panorama que ya acapara la agenda nacional, las reacciones desde la orilla de la oposición no se hicieron esperar. Una de las voces más incisivas y directas fue la de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien aprovechó la coyuntura para lanzar duros cuestionamientos a través de sus redes sociales, poniendo bajo la lupa las condiciones financieras y contractuales que rodean esta misteriosa mudanza. La excongresista señaló tajantemente que «a Petro no lo quieren ni de vecino», avivando un debate nacional sobre la coherencia, la transparencia y los privilegios en los actos de figuras públicas de alto nivel.

El meollo de la controversia, según los datos ventilados en el informe radial que retomó la dirigente política, radica en la titularidad del inmueble en cuestión. De acuerdo con los datos expuestos, la casa pertenece a Diana Marcela Morales, quien se desempeñó como ministra de Comercio durante la administración del exmandatario. Si bien la exfuncionaria ha salido a explicar públicamente que el inmueble le fue prestado al líder político, los detalles económicos y jurídicos del lugar despiertan todo tipo de suspicacias en la opinión pública y entre los sectores más críticos del petrismo.

Entre los elementos que más llaman la atención y que alimentan las dudas de la oposición figuran la situación legal del predio. Según los reportes, la propiedad se encuentra actualmente bajo una hipoteca, un factor que choca fuertemente con la narrativa de un supuesto préstamo gratuito. Además, se estima que el valor del canon de arrendamiento para una casa de similares características en ese exclusivo conjunto residencial puede llegar a los 15 millones de pesos mensuales, una cifra astronómica que incrementa los interrogantes sobre la viabilidad y legalidad aparente de la operación inmobiliaria.

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Cabal cerró su fuerte pronunciamiento con una frase lapidaria que resume la postura de los sectores críticos frente a los recientes acontecimientos: “¿Hospedaje gratis en una casa hipotecada? Eso despierta suspicacias. Petro, uno cosecha lo que siembra”. Con estas declaraciones, el debate sobre las redes de apoyo político y los costosos movimientos residenciales de los líderes del país vuelve a instalarse en el centro de la discusión pública, a la espera de mayores aclaraciones por parte de los implicados.

A Petro no lo quieren ni de vecino.

Cuenta Felipe Zuleta que, muy calladito, empezó a trastearse a Bosques del Encenillo, en La Calera. Los propietarios ya manifestaron su preocupación. No es la primera vez.

La casa pertenece a Diana Marcela Morales, exministra de Comercio de… https://t.co/Z3V0tvQAON — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 28, 2026

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.