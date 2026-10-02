Por: EL PILON SA

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Los estudiantes de preescolar, básica y media en los colegios de Valledupar disfrutarán de una pausa académica durante la segunda semana de octubre, de acuerdo con lo estipulado en el calendario escolar para este año. Según lo establecido, la semana de receso comenzará el lunes 5 de octubre y finalizará el lunes 12 de octubre, periodo durante el cual se suman dos fines de semana, permitiendo así que los estudiantes tengan un total de ocho días consecutivos sin clases.

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De acuerdo con el cronograma, no se desarrollarán actividades académicas desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre. Este receso se extiende también al sábado 10 y domingo 11 de octubre. Además, el lunes 12 de octubre es día festivo nacional, ya que se conmemora el Día de la Raza, por lo que tampoco habrá clases en esa fecha. Las instituciones educativas reanudarán su calendario normal y los estudiantes retornarán a las aulas el martes 13 de octubre, retomando así las actividades académicas habituales en la capital del departamento de Cesar.

La implementación de esta semana de receso obedece a lo dispuesto en el Decreto 1373 de 2007, que fue expedido el 24 de abril de ese año. Con este decreto, el periodo de receso escolar quedó oficialmente incorporado al calendario académico nacional para estudiantes de preescolar, básica y media en Colombia. La disposición es de carácter obligatorio para los establecimientos educativos que manejan los calendarios conocidos como A y B, por lo que su aplicación es generalizada en colegios tanto oficiales como privados, siempre que estos se rijan por las regulaciones vigentes.

No obstante, es importante aclarar que esta pausa académica está dirigida únicamente a los colegios. Las universidades y demás instituciones de educación superior no están obligadas a acogerse a esta medida, y pueden mantener sus actividades de acuerdo con sus propios cronogramas académicos. Asimismo, los colegios privados pueden adaptar su calendario, siempre dentro del marco de las normas establecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es la semana de receso escolar en Valledupar en 2020?

La semana de receso para los colegios de preescolar, básica y media en Valledupar se realizará del lunes 5 de octubre al lunes 12 de octubre de 2020. Durante estos ocho días consecutivos, incluyendo los fines de semana y el festivo del Día de la Raza, los estudiantes no tendrán actividades académicas y deberán volver a clases el martes 13 de octubre.

¿Qué colegios y niveles educativos aplican para la semana de receso en Valledupar?

La semana de receso aplica para colegios oficiales y privados que manejan los denominados calendarios A y B en los niveles de preescolar, básica y media, según lo estipulado por el Decreto 1373 de 2007. Sin embargo, la medida no es obligatoria para universidades ni otras instituciones de educación superior, que pueden continuar con sus clases según sus propios calendarios académicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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