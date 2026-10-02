Por: EL PILON SA

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Pedro Ángel Rentería Maturana falleció este jueves en la noche, luego de estar varias horas en estado crítico tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido cerca de la glorieta María Mulata, en Valledupar. Según el reporte entregado por las autoridades, el accidente se presentó alrededor de las 7:30 de la noche, en la carrera 19 con calle 16. Rentería Maturana conducía su motocicleta cuando fue embestido por un camión que todavía no ha sido plenamente identificado.

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El impacto fue tan violento que el motociclista cayó abruptamente sobre la losa de concreto, lo que le produjo politraumatismos severos. Este término hace referencia a lesiones múltiples y graves en diferentes partes del cuerpo, que ponen en grave peligro la vida de la víctima. Tras el accidente, fue atendido de emergencia y trasladado rápidamente a la Clínica Arenas, donde ingresó en estado crítico a las 7:47 de la noche. El personal médico intentó, sin éxito, estabilizar a Rentería Maturana. Finalmente, debido a la gravedad de las lesiones internas y los traumatismos sufridos, su fallecimiento fue confirmado a las 10:47 de la noche, según indicaron los médicos de turno.

Una vez conocida la noticia del deceso, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial acudieron a la clínica para realizar la inspección técnica al cadáver y proceder con los actos urgentes que requiere la ley en este tipo de casos. Por otra parte, los familiares del fallecido entregaron la documentación de la motocicleta a los investigadores para facilitar el proceso judicial.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han logrado identificar al conductor ni establecer el paradero del camión implicado en el hecho. Ante esta situación, están avanzando en la revisión de las cámaras de seguridad en la zona del accidente. Además, realizaron un llamado urgente a la ciudadanía para que proporcione cualquier información que ayude en la localización del responsable. El caso permanece bajo investigación, a la espera de avances en las indagaciones.

¿Cuál fue la causa del accidente que terminó con la vida de Pedro Ángel Rentería Maturana?

De acuerdo con el reporte de las autoridades citado en la información disponible, Pedro Ángel Rentería Maturana fue embestido por un camión de características aún no establecidas mientras conducía su motocicleta cerca de la glorieta María Mulata, en Valledupar. El fuerte impacto que sufrió al caer sobre la losa de concreto le ocasionó politraumatismos severos que, a pesar de la atención médica, terminaron costándole la vida.

¿Qué acciones toman las autoridades en accidentes de tránsito como el de la glorieta María Mulata?

Tras el accidente, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Judicial se trasladaron a la clínica donde falleció la víctima para adelantar la inspección técnica al cadáver y los actos urgentes requeridos. Además, están revisando las cámaras de seguridad de la zona y pidieron la colaboración de la ciudadanía para identificar y ubicar al conductor del camión involucrado en el hecho, cuyo paradero aún es desconocido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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