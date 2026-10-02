Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico hecho de violencia marcó la tarde del 30 de septiembre en el sector El Terminal de Barrancabermeja, Santander, donde un hombre de 47 años en condición de calle perdió la vida tras ser herido con arma cortopunzante. De acuerdo con información difundida por medios regionales, la víctima fue identificada como José Eduardo Calderón Rojas. El incidente ocurrió hacia las 4:00 de la tarde, cuando, según versiones oficiales y reportes periodísticos, una situación de intolerancia se transformó en una confrontación física que terminó con consecuencias fatales.

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Durante la disputa, se conoció que Calderón Rojas recibió varias heridas provocadas con cuchillo, siendo una de ellas en el cuello, lo que agravó notablemente su estado. Pese a que fue trasladado para recibir atención médica, la gravedad de las lesiones resultó insuperable y, lamentablemente, el hombre falleció poco después. Las autoridades actuaron rápidamente, llegando al lugar tras conocer la emergencia. En el sitio hallaron al hombre gravemente herido y, tras las primeras indagaciones, capturaron en flagrancia a una mujer de 71 años, quien estaría vinculada directamente con los hechos violentos.

La intervención policial permitió la incautación de un cuchillo que, según los uniformados, podría haber sido el arma utilizada en la confrontación. Posteriormente, la mujer capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ahora tiene la responsabilidad de esclarecer su participación en el hecho y determinar su responsabilidad penal por el delito de homicidio.

El caso pone en evidencia la compleja problemática social y de convivencia que se experimenta en diferentes zonas urbanas del país, donde disputas cotidianas pueden escalar rápidamente hasta desenlaces fatales. Ahora, las autoridades buscan precisar qué motivó el enfrentamiento y cuál fue el contexto que llevó al lamentable desenlace en Barrancabermeja, especialmente considerando la implicación de una persona adulta mayor.

¿Qué se sabe sobre el crimen ocurrido en El Terminal de Barrancabermeja?

La información disponible indica que un hombre de 47 años en condición de calle murió tras una pelea que involucró el uso de un cuchillo. Las autoridades han señalado que la agresión derivó de una situación de intolerancia y la principal sospechosa, una mujer de 71 años, fue capturada en flagrancia con el arma presuntamente utilizada.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la Nación en este caso de homicidio en Barrancabermeja?

La Fiscalía General de la Nación es el organismo encargado de liderar la investigación penal, definir la responsabilidad de las personas involucradas y llevar el caso ante los jueces, de acuerdo con lo informado tras la captura de la mujer implicada en el homicidio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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