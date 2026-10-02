Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación imputó recientemente cargos a Luis Daniel Sánchez Suárez, representante legal de una asociación sin ánimo de lucro en Santander, quien habría recibido dinero de 158 personas de escasos recursos a cambio de lotes en la vereda Cristales de Barbosa. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, los hechos investigados se remontan a 2009, cuando Sánchez Suárez inició la promoción de un proyecto de autoconstrucción de viviendas de interés social, ofreciendo terrenos bajo la promesa de facilitar el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, las autoridades establecieron que el predio ofrecido presentaba restricciones de uso de suelo y condiciones ambientales que impedían el desarrollo de cualquier plan urbanístico de este tipo.

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Según información oficial recopilada entre 2010 y 2023, las víctimas entregaron aportes económicos que, sumados, superan los 1.220 millones de pesos colombianos. La Fiscalía detalló que los pagos variaban entre 500.000 y 28 millones de pesos y se realizaron a través de contratos suscritos, vinculación a comités y cuótas de administración, consolidando así la comercialización de 127 lotes.

Las pruebas recabadas apuntan a que los terrenos, propiedad de Sánchez Suárez, estaban destinados exclusivamente a actividades agropecuarias tradicionales y tenían restricciones ambientales vigentes. A pesar de conocer estas limitaciones y no contar con los permisos de la administración municipal, Sánchez Suárez habría continuado con la venta de los lotes, hecho que implica una posible violación de la normativa legal y urbanística establecida para ese sector.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de estafa agravada en masa y urbanización ilegal a Sánchez Suárez. No obstante, durante la audiencia el acusado no aceptó los cargos. El caso evidencia la vulnerabilidad de cientos de familias en busca de vivienda y la importancia de verificar el uso de suelo y la legalidad de las operaciones inmobiliarias antes de invertir. Toda la información citada proviene de un comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación, divulgado y ampliado por El Espectador.

¿Cuáles son las restricciones de uso de suelo que impidieron el desarrollo del proyecto de vivienda?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el predio involucrado estaba destinado al desarrollo agropecuario tradicional y contaba con restricciones ambientales, lo que significaba que no se podía realizar un plan urbanístico para vivienda de interés social. Esto imposibilitó que el programa de autoconstrucción propuesto pudiera ser legalmente ejecutado en ese terreno.

¿Por qué fue imputado el delito de estafa agravada en masa a Luis Daniel Sánchez Suárez?

La Fiscalía argumenta que Sánchez Suárez habría conocido las prohibiciones legales y ambientales sobre el terreno, pero aún así promovió la venta de 127 lotes a 158 víctimas. Esta conducta, según el ente investigador, constituye estafa agravada en masa porque involucró múltiples víctimas y una suma significativa de dinero, además del delito de urbanización ilegal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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