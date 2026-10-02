Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La inseguridad nuevamente golpeó el corazón comercial de Ibagué en la madrugada del viernes 2 de octubre, cuando el establecimiento Drogas Súper Baratas, ubicado en la intersección de la carrera Tercera con calle 16, fue víctima de un hurto de grandes proporciones. De acuerdo con los hechos reportados en la mañana, el golpe fue descubierto por el trabajador responsable de abrir la droguería al inicio de la jornada, quien notó evidencias claras de que personas ajenas habían ingresado al local durante la noche.

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Según la información recogida tras la inspección inicial, los responsables del delito habrían accedido al establecimiento por el techo, una modalidad que genera alarma en la comunidad comercial de la zona, ya que deja en evidencia nuevas estrategias empleadas por los delincuentes. Al revisar el lugar, se confirmó que los ladrones se llevaron efectivo contenido en la caja registradora y también sustrajeron otros elementos de valor, aunque todavía no se ha precisado cuál es el listado completo de lo hurtado.

Tras el descubrimiento, acudieron al sitio unidades especializadas de la Seccional de Investigación Judicial e Inteligencia (SIJÍN) junto con personal de criminalística. Estas autoridades comenzaron las investigaciones, revisando los registros de las cámaras de seguridad y efectuando una inspección minuciosa del local con el fin de encontrar pistas que conduzcan a la identificación de los autores del hurto.

La afectación económica para la droguería sería considerable, ya que se estima preliminarmente que el monto robado podría estar entre 5 y 20 millones de pesos, aunque esta cifra deberá ser ratificada por el pronunciamiento oficial de las autoridades metropolitanas, quienes también definirán con exactitud los artículos robados. Mientras avanza la investigación, la preocupación entre los comerciantes crece ante la posibilidad de que este tipo de incidentes se repita y ponga en riesgo la seguridad de los negocios ubicados en el centro de la ciudad, una zona caracterizada por su alto flujo de clientes y constante movimiento económico.

Por el momento, las labores de revisión de los videos de las cámaras continúan, con la esperanza de hallar imágenes claves que contribuyan a dar con el paradero de los responsables y esclarecer los detalles de este robo. De acuerdo con lo reportado, las autoridades mantienen activas todas las hipótesis mientras refuerzan el análisis del material recolectado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la modalidad empleada en el hurto a la droguería Drogas Súper Baratas en Ibagué?

Según la información revelada luego del incidente, los delincuentes habrían ingresado por el techo del establecimiento. Esta táctica, identificada en la investigación inicial, representa una modalidad que preocupa a comerciantes y autoridades, debido a la dificultad para detectar a tiempo movimientos irregulares en los techos de los locales comerciales.

¿Qué acciones realizan la SIJÍN y criminalística tras el robo en el centro de Ibagué?

La Seccional de Investigación Judicial e Inteligencia (SIJÍN) y el personal de criminalística acudieron al lugar una vez conocido el delito. Entre sus primeras tareas están la inspección del establecimiento, la revisión de las grabaciones de cámaras de seguridad y la recopilación de toda evidencia que permita identificar a los responsables y avanzar en el esclarecimiento de los hechos, según lo reportado en la información entregada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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