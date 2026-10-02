Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, las autoridades locales implementaron un operativo interinstitucional dirigido a mejorar la seguridad y la convivencia en sectores estratégicos de la capital. De acuerdo con la información oficial, la Policía Nacional, en conjunto con la Policía Militar, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Alcaldía Local de Barrios Unidos, desarrollaron este despliegue el 1 de octubre en zonas identificadas como vulnerables dentro de la localidad.

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El operativo se llevó a cabo entre las 8:00 a. m. y el mediodía, concentrando las acciones principalmente en barrios como Colombia, 7 de Agosto y La Esperanza. El corredor de la calle 24 con carrera 68 fue uno de los lugares con mayor presencia institucional, dada su relevancia como punto crítico en temas de orden público. Según los organizadores, uno de los focos de estas intervenciones fue el cruce de la calle 69 con carrera 23, catalogado como área prioritaria por los antecedentes de inseguridad y actividades ilícitas.

Durante la jornada, las autoridades se enfocaron en problemáticas concretas como consumo de estupefacientes, porte de armas y circulación de carreteros, así como en la habitabilidad en calle. Según el balance oficial, se realizó la intervención a 7 carreteros, se hizo abordaje preventivo a 20 habitantes de calle y se registró a distintas personas en el contexto de prevención y control. Además, la jornada concluyó con la imposición de dos comparendos: uno por consumo de sustancias psicoactivas en espacio público y otro por porte de armas cortopunzantes.

La labor de la fuerza pública resultó acompañada por un componente de diálogo con la ciudadanía. Residentes de las carreras 15, 17 y 23, entre las calles 67 y 69, aprovecharon la presencia de los uniformados para hacer denuncias directas sobre sectores con problemas de microtráfico e inseguridad. De acuerdo con las autoridades, estos reportes ciudadanos serán fundamentales como insumo para mantener el monitoreo de las zonas priorizadas y programar futuras intervenciones que respondan a las preocupaciones de los habitantes.

En ese sentido, la coordinación entre distintas entidades y la articulación con la comunidad marcó la pauta de una estrategia que busca fortalecer la seguridad de manera integral, basada en presencia, prevención y trabajo conjunto con los vecinos afectados.

¿Qué acciones implementaron las autoridades en los barrios intervenidos de Barrios Unidos?

Las autoridades realizaron intervenciones focalizadas, especialmente en consumo de estupefacientes, porte de armas y presencia de carreteros. Además, se abordó preventivamente a habitantes de calle y se impusieron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, según reportó la Secretaría Distrital de Seguridad.

¿Cómo pueden los ciudadanos contribuir a la seguridad en la localidad de Barrios Unidos?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la colaboración ciudadana resulta clave, ya que las denuncias directas durante el operativo permitieron identificar nuevos focos de inseguridad, facilitando a las autoridades planificar vigilancia y próximas intervenciones en los sectores críticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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