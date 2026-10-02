Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa en pie de lucha frente a la delincuencia, como lo demostró un reciente caso en la localidad de Teusaquillo. De acuerdo con información proporcionada por la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, un ciudadano evitó ser víctima de un robo cuando regresaba a su vivienda después de retirar 30 millones de pesos de una entidad bancaria, en el sector de Salitre Greco. La oportuna reacción de un uniformado que patrullaba la zona en un vehículo institucional resultó clave: el policía observó el momento en que presuntos delincuentes en motocicleta abordaban al ciudadano para despojarlo de su dinero e intervino inmediatamente.

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Tras notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir del sitio, pero la rápida coordinación entre varias patrullas de vigilancia y el apoyo de la comunidad permitieron la captura de dos personas involucradas en el hecho. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas traumáticas, instrumentos empleados presumiblemente para intimidar a la víctima. Ambas personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por hurto y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Este episodio se suma a una serie de acciones preventivas y operativas para enfrentar el delito en la capital. La Policía de Bogotá informó que, en lo que va de 2026, ha logrado la captura de más de 28.432 personas implicadas en diversos delitos, así como la incautación de 1.133 armas de fuego en el interior de la ciudad, cifras que reflejan el esfuerzo continúo por evitar la comisión de actos ilícitos. La labor conjunta de la ciudadanía y la fuerza pública ha sido destacada por las autoridades como un factor determinante para contener la actividad de los delincuentes, especialmente en situaciones en que las víctimas han retirado considerables sumas de dinero de bancos, un contexto que suele ser aprovechado por bandas criminales especializadas.

Para conocer detalles adicionales sobre el procedimiento y el accionar de la policía, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) un video sobre las capturas, resaltando la rápida acción que frustró el hurto y permitió llevar a los responsables ante la justicia.

¿Cómo actúa la Policía de Bogotá frente a robos después de retiros bancarios?

De acuerdo con información oficial, la Policía de Bogotá responde de manera inmediata ante denuncias o situaciones sospechosas, como el caso ocurrido en Salitre Greco, donde la vigilancia activa y el apoyo ciudadano permitieron frustrar un robo después de un retiro bancario. El trabajo articulado entre patrullas y la comunidad es clave para detener a los responsables y evitar que estas situaciones se repitan.

¿Qué son armas traumáticas y por qué se utilizan en robos en Bogotá?

El término ‘arma traumática’ hace referencia a dispositivos diseñados para intimidar o herir, generalmente no letales, pero que pueden causar daño físico o pánico. En el caso narrado, los presuntos delincuentes usaron armas traumáticas para intimidar a la víctima durante el intento de hurto, según informó la Policía de Bogotá, convirtiéndolas en herramientas frecuentes en el accionar delictivo urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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