Por: El Espectador

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En el contexto de los recientes movimientos internos en diversos sectores gremiales y empresariales, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha experimentado un ajuste significativo en su estructura interna. De acuerdo con una comunicación interna de la CUT, once de los 21 miembros que conforman el Comité Ejecutivo Nacional han modificado sus posiciones, inclinando la balanza hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella. Esta alineación de mayorías fue alertada por Fabio Arias, actual líder de la CUT, quien expresó preocupación ante lo que describe como una presunta toma de la organización por parte del presidente De la Espriella.

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La carta del bloque liderado por Arias señala que este cambio implica un mensaje negativo para la CUT y para aquellos sectores sindicales, sociales, populares y políticos que manifiestan su oposición al ejecutivo nacional. Dicha situación, según lo expresa el documento, pone en duda el posicionamiento crítico que históricamente ha caracterizado a la CUT, lo que podría favorecer al gobierno en medio del actual clima de oposición.

El comunicado también pone el foco en la fuerza mayoritaria interna, formada por integrantes de Dignidad y Compromiso, partido liderado por Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Jennifer Pedraza. Estos sectores estarían respaldando la posible continuidad de Arias en la presidencia del sindicato. Sin embargo, la propuesta ha generado críticas dentro del bloque minoritario, compuesto por diez miembros, quienes cuestionan la viabilidad de mantener a Arias al frente de la CUT sin consenso amplio, especialmente tras un supuesto acercamiento con representantes del oficialismo.

Según palabras del propio Arias, él desconoce la validez de la declaración firmada por los nuevos mayoritarios y considera que en el contexto político actual resultaría inoportuno tomar este tipo de decisiones. La situación que vive la CUT se da simultáneamente con ajustes en otras entidades como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Cámara Colombiana de Infraestructura, donde, de acuerdo con El Espectador, se perciben presiones gubernamentales respecto a la selección de sus directivos.

Frente a la controversia, Carlos Rivas, fiscal del sindicato, manifestó que la CUT se ha caracterizado siempre por el pluralismo y recalcó que la reorganización obedece a procesos internos normales. Además, destacó que las diferencias internas no buscan encasillar a nadie y convocó a una movilización en octubre en defensa de los derechos laborales y sociales en Colombia, pese a las discrepancias con el actual gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿Por qué se generó la división interna en la CUT frente al gobierno de Abelardo de la Espriella?

La división al interior de la Central Unitaria de Trabajadores surgió después de que once de sus 21 directivos mostraran respaldo al gobierno de Abelardo de la Espriella, preocupación que fue señalada por Fabio Arias. Esta situación puso en duda la oposición tradicional del sindicato y abrió debates sobre la legitimidad de las decisiones tomadas por mayorías dentro del gremio, según lo reportado en la comunicación interna citada por El Espectador.

¿Qué significa el bloque mayoritario de Dignidad y Compromiso dentro de la Central Unitaria de Trabajadores?

El bloque mayoritario mencionado está integrado por representantes del partido Dignidad y Compromiso, que cuenta con líderes como Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Jennifer Pedraza. Su influencia en la CUT radica en su capacidad para inclinar decisiones y mantener posiciones clave, como la presidencia a cargo de Fabio Arias, lo que ha causado inquietud dentro del bloque minoritario por la manera en la que se está orientando el sindicato frente al gobierno nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.