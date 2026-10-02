Por: EL PILON SA

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Ana del Castillo, reconocida cantante de vallenato, viene compartiendo con sus seguidores los cambios físicos propios del embarazo. La artista, oriunda de San Juan del Cesar y de 32 años, utilizó sus redes sociales para mostrar en un video cómo ha cambiado su abdomen y relatar que varios jeans que solía usar ya no le quedan como antes. En sus propias palabras: “Cambios en mi body”, dando a entender el tipo de transformaciones que experimenta actualmente. La intérprete de ‘Sabroso’ mantiene así la cercanía con su público, relatando de primera mano cómo asume esta etapa. Frente a la reacción de Ana, su madre, Rosa Elena Jiménez, participó en la conversación para apoyarla, explicando que se trata de procesos naturales durante el embarazo. Este intercambio dejó ver, además, la manera en que Del Castillo recibe apoyo y orientación familiar mientras avanza en la experiencia de convertirse en madre por primera vez.

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Hace apenas un mes, el primero de octubre, se cumplió el aniversario de una noticia que generó sorpresa entre sus seguidores: el anuncio público de su embarazo. Ana del Castillo eligió para ese momento emblemático la estatua del Cacique de La Junta, Diomedes Díaz, en Valledupar, donde compartió que veía cumplido un gran sueño. En ese entonces, la cantante evocó una frase popular del entorno vallenato: “Oye, peláaaaaa, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá”. Y confirmó con humor: “Y SI, estoy PREÑÁ…”. Su mensaje aclaró el anhelo de ser madre y cómo se hacía realidad en medio de tradiciones y creencias propias de la región.

Desde aquel primer anuncio, Ana del Castillo no ha revelado el número exacto de semanas de gestación. Por el tiempo transcurrido desde la confirmación de su embarazo y los primeros signos físicos evidentes, se puede suponer que está entre el segundo y tercer mes, aunque no existe una confirmación oficial. Por ahora, la artista persiste en narrar el proceso a quienes la siguen, mostrando apertura para compartir cada detalle de su nueva etapa y de los retos físicos y emocionales que conlleva el embarazo.

¿Cuáles son los cambios físicos que Ana del Castillo ha notado durante su embarazo?

De acuerdo con la propia Ana del Castillo, sus seguidores han podido observar a través de videos en sus redes sociales los primeros cambios físicos que atraviesa. La cantante expuso que su abdomen tiene un aspecto diferente y que ya no puede usar algunos jeans que le quedaban antes, lo que evidencia la transformación corporal inicial de su embarazo.

¿Por qué Ana del Castillo eligió la estatua de Diomedes Díaz para anunciar su embarazo?

Según lo publicado por Ana del Castillo en su anuncio, optó por revelar la noticia junto a la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar, haciendo referencia a una creencia popular local que sugiere que sentarse junto a la estatua trae fertilidad. Para la artista, este punto no solo simbolizaba un homenaje, sino también una manera de conectar su sueño de ser madre con una tradición de la cultura vallenata.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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