Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Daneidy Barrera, influenciadora conocida en redes sociales como Epa Colombia, deberá cumplir un acuerdo de reparación tras haber ocasionado daños en la estación Molinos de TransMilenio en Bogotá durante noviembre de 2019. Este pacto, validado por un juez de la capital, establece que Epa Colombia asume su responsabilidad y se compromete a medidas acordadas con las autoridades, siete años después de los hechos.

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El acuerdo comprende una reparación económica junto con varias acciones pedagógicas orientadas al buen uso y cuidado del sistema de transporte público. En específico, Barrera deberá pagar $100 millones y realizar 50 publicaciones en sus redes sociales. De esta cifra, 25 serán videos y 25 historias, enfocadas en mensajes pedagógicos sobre la importancia de pagar el pasaje, cuidar la infraestructura de TransMilenio y fomentar comportamientos adecuados entre los usuarios. Todo este contenido pretende incentivar la conciencia ciudadana respecto a la protección de los bienes públicos y el respeto por los recursos colectivos.

Durante la audiencia en la que se oficializó el pacto, Barrera afirmó: “Quiero reparar a las víctimas y hacer las cosas bien”, destacando su intención de influir positivamente en sus seguidores para que rechacen prácticas como la evasión del pasaje y contribuyan a mantener las estaciones y los vehículos en buenas condiciones.

Las publicaciones educativas deberán iniciarse cuando la creadora de contenido finalice el período de su pena privativa de la libertad y permanecerán activas durante dos años. Además, el acuerdo incluye su participación en un evento convocado por la Alcaldía de Bogotá y la administración de TransMilenio, en el que Barrera ofrecerá excusas públicas a la ciudadanía.

Por su parte, Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, consideró el acuerdo un claro ejemplo de justicia restaurativa, subrayando el valor pedagógico del mismo. Detalló que el pacto, en su totalidad, representa $467 millones y que el componente económico ya comenzó a abonarse entre febrero de 2025 y 2026. Con esto, la justicia apuesta por que influencers como Barrera también contribuyan, desde sus redes y visibilidad, con mensajes positivos que refuercen la convivencia y el respeto en el sistema de transporte de Bogotá.

¿Qué acciones específicas hará Epa Colombia para reparar el daño en TransMilenio?

El acuerdo al que llegó Epa Colombia establece que pagará $100 millones y realizará 50 publicaciones pedagógicas en sus redes sociales, incluyendo 25 videos y 25 historias. Estos contenidos estarán destinados a promover el pago del pasaje, cuidar las instalaciones de TransMilenio y fomentar buenas prácticas de uso. Además, deberá participar en un acto público de excusas convocado por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio.

¿Por qué el acuerdo con Epa Colombia es considerado justicia restaurativa?

Según señaló Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, el pacto constituye un ejercicio de justicia restaurativa porque no solo incluye el pago económico del daño, sino que también incorpora acciones pedagógicas y reconocimiento público de responsabilidad. De esta forma, se busca reparar a la comunidad afectada y prevenir la repetición de conductas similares en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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