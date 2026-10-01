Por: Portal Bogotá

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Este viernes 2 de octubre de 2026 se aplicará en Bogotá la restricción de movilidad conocida como pico y placa, una regulación establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para mejorar el flujo vehicular en la ciudad. Según la información suministrada por la SDM, la medida rige en horarios diferenciados para vehículos particulares y taxis. Los particulares podrán circular si sus placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que los taxis habilitados son aquellos cuya placa finaliza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. El horario establecido para particulares inicia a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m., mientras que para los taxis aplica desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

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La SDM hace especial énfasis en que los conductores que deseen quedar exentos de esta restricción pueden acceder al denominado Pico y Placa Solidario. Esta modalidad permite, mediante un pago, circular sin ningún tipo de restricción, siempre y cuando se realice el trámite a través del canal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Se reitera que el único sitio web autorizado es www.movilidadbogota.gov.co, donde los usuarios pueden informarse sobre los recaudos y procesos. Según las autoridades distritales, el pago del Pico y Placa Solidario debe hacerse exclusivamente mediante el botón de PSE, opción disponible en el portal oficial, eliminando así cualquier posibilidad de intermediarios o trámites externos.

La SDM advierte a la ciudadanía sobre la existencia de páginas fraudulentas que ofrecen, de manera engañosa, la adquisición del Pico y Placa Solidario. La entidad recalca que no existen intermediarios ni sitios alternos autorizados para este proceso y que recurrir a canales no oficiales puede exponer a los usuarios a estafas y problemas legales. De acuerdo con la información publicada, la única garantía de un trámite seguro y válido se encuentra en el portal institucional de la entidad.

Este sistema de regulación vial busca, según la SDM, optimizar la movilidad urbana y reducir la congestión, especialmente en los horarios de mayor tráfico. La invitación de la Secretaría es a consultar siempre las fuentes oficiales antes de salir y evitar sanciones innecesarias por desconocimiento del calendario o caer en fraudes por la adquisición de exenciones por vías no autorizadas.

¿Cómo registrarse en el Pico y Placa Solidario en Bogotá de manera segura?

Para registrarse de forma segura en el Pico y Placa Solidario en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad indica que el único canal autorizado es su sitio web oficial. El trámite debe realizarse directamente allí y el pago se efectúa exclusivamente a través del método PSE, evitando así cualquier contacto con intermediarios o páginas no verificadas.

¿Cuáles son los horarios y placas habilitadas para circular en Bogotá este 2 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción para vehículos particulares aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y pueden circular los que tengan placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Para los taxis, la medida rige de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., permitiendo circulación a placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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