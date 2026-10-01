Por: El Espectador

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La percepción de inseguridad sigue presente en la mayoría de los habitantes de Bogotá, aunque esta idea varía dependiendo de la localidad en la que usted se encuentre. Según información suministrada por Probogotá, pese a que muchas estadísticas sobre delitos de alto impacto muestran una leve disminución, otros factores como el ambiente, la eficiencia de las autoridades y la percepción de sus residentes también influyen en la visión general sobre la seguridad de la ciudad. Por este motivo, la organización desarrolló el informe “Índice Integral de Seguridad en las Localidades”, que establece una especie de escalafón o ránking de la seguridad en la ciudad, basándose en diversos aspectos clave.

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El informe de Probogotá centra su análisis en cuatro pilares fundamentales: primero, las condiciones sociales, de vivienda y los servicios; segundo, las cifras de 11 delitos de alto impacto; en tercer lugar, la capacidad de reacción de las autoridades frente a hechos contrarios a la ley; y finalmente, la percepción de seguridad que tienen los habitantes de cada localidad. Según lo manifestado en el texto, esta metodología permite identificar “dónde se concentran los delitos; la respuesta institucional y la manera en que los ciudadanos experimentan y evalúan su entorno”. Así, el estudio busca brindar herramientas que permitan analizar y comparar la seguridad de cada localidad capitalina desde una perspectiva integral y no únicamente basada en cifras de criminalidad.

En la versión más reciente del estudio —el índice correspondiente a 2025— se evidencia que Bogotá como ciudad obtuvo un puntaje general de 4,82 sobre 10. Este resultado, de acuerdo con Probogotá, indica que la confianza de los ciudadanos en la seguridad de la capital aún no se ha restablecido plenamente. Sin embargo, se resalta que 10 localidades lograron ubicarse por encima del promedio, destacando el caso de Fontibón, que se posicionó en el primer lugar del ránking. Por su parte, Antonio Nariño sufrió una caída significativa, pues pasó del noveno al último lugar en comparación con el ciclo anterior; mientras tanto, la localidad de Los Mártires dejó por primera vez de ocupar la última posición de la lista. La organización enfatiza que “estos movimientos muestran que una posición debe interpretarse a la luz del comportamiento de los cuatro pilares y la trayectoria histórica de cada localidad”, es decir, que el ránking no debe ser visto como un diagnóstico definitivo, sino como el resultado de un análisis multidimensional que refleja cambios tanto en condiciones objetivas como en percepciones subjetivas de los ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las localidades más seguras de Bogotá según Probogotá?

De acuerdo con el informe “Índice Integral de Seguridad en las Localidades” elaborado por Probogotá para 2025, Fontibón logró el primer puesto al superar al resto en los cuatro pilares evaluados. Además, diez localidades consiguieron un puntaje por encima del promedio general de la ciudad, demostrando menor percepción de inseguridad y mejor desempeño en indicadores como reacción de autoridades y condiciones sociales.

¿Cómo mide Probogotá el índice de seguridad en las localidades?

El estudio de Probogotá se fundamenta en cuatro pilares: las condiciones sociales, de vivienda y servicios; las cifras de 11 delitos de alto impacto; la capacidad de reacción institucional frente a delitos; y la percepción de los habitantes sobre seguridad. Este enfoque integral permite analizar tanto factores objetivos como subjetivos en cada localidad de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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