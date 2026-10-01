Por: Portal Bogotá

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Este viernes 2 de octubre de 2026, diversos sectores en Bogotá y municipios cercanos como Cajicá y Mosquera en Cundinamarca experimentan cortes programados de energía eléctrica. La compañía Enel Colombia, responsable de la distribución de energía, anunció la suspensión temporal del servicio en varias zonas para ejecutar trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro, de acuerdo con la información publicada por bogota.gov.co.

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Entre los barrios afectados en Bogotá, la programación contempla intervalos horarios claramente definidos. En la localidad de Bosa, los residentes de Escocia no tendrán electricidad entre las 8:30 a. m. y las 4:00 p. m. Mientras tanto, en Engativá, el barrio Los Cerezos sufrirá una interrupción desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. En Kennedy, el corte asumirá un horario más corto, de 8:15 a. m. a 1:15 p. m. para Santa Catalina. Puente Aranda, en el barrio La Florida Occidental, verá afectado el servicio entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. Otros sectores como Suba y Usaquén también presentan cortes, algunos extendidos hasta casi la medianoche, como es el caso de Guaymaral, La Candelaria y La Lomita (de 6:00 p. m. a 11:59 p. m.), mientras que el barrio Los Cedros de Usaquén permanece sin servicio desde las 8:45 a. m. a las 5:00 p. m. En la localidad de Usme, la suspensión en Barranquillita se extiende de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

En municipios vecinos a Bogotá, el sector Chuntame de Cajicá está sin electricidad desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m., al igual que la vereda Balsillas en Mosquera, cuyo corte comienza media hora después pero termina al mismo tiempo.

Enel Colombia recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas durante estos cortes programados. Sugiere desconectar los electrodomésticos, organizar las actividades cotidianas de acuerdo con los horarios de corte, minimizar la apertura de las neveras para conservar los alimentos en buen estado y permitir la entrada del personal técnico sólo tras verificar su identidad, validación posible mediante el número oficial suministrado por Enel Colombia.

¿Cuáles barrios de Bogotá tienen cortes de luz programados este viernes 2 de octubre de 2026?

De acuerdo con bogota.gov.co, los barrios con cortes programados de luz en Bogotá para este viernes 2 de octubre son Escocia (Bosa), Los Cerezos (Engativá), Santa Catalina (Kennedy), La Florida Occidental (Puente Aranda), Guaymaral y La Candelaria, así como La Lomita (Suba), Los Cedros (Usaquén) y Barranquillita (Usme). Los horarios de cada corte dependen del sector y suelen ampliarse desde tempranas horas de la mañana hasta entrada la noche.

¿Qué recomendaciones hace Enel Colombia durante los cortes de energía en Bogotá y Cundinamarca?

Enel Colombia sugiere a los ciudadanos desconectar los electrodomésticos durante el corte, organizar sus actividades considerando las horas de suspensión, mantener la nevera cerrada para cuidar los alimentos y autorizar la entrada del personal técnico sólo después de validar su identidad llamando al número oficial (601 5 115 115), garantizando así la seguridad durante las intervenciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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