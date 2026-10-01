Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un altercado entre el conductor de un bus articulado de Transmilenio y un usuario fue grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando diversas opiniones sobre la seguridad y el ambiente dentro del sistema de transporte público. Las imágenes muestran cómo la discusión, cuyos motivos específicos aún están bajo investigación, escaló hasta llegar a un enfrentamiento. Según las versiones que circularon junto al video, el usuario habría accedido al bus de manera irregular y presuntamente intimidó a varios de los pasajeros momentos antes de la respuesta del conductor.

Sigue a PULZO en Discover

Ante los hechos, Transmilenio informó que activó de inmediato los protocolos de atención relacionados con el concesionario responsable del operador implicado, con el fin de recabar detalles sobre las motivaciones y el desarrollo del incidente. La entidad manifestó su rechazo ante cualquier manifestación de violencia al interior del sistema, al tiempo que resaltó la importancia de la labor de los operadores para garantizar el servicio. “Transmilenio rechaza de manera categórica cualquier tipo de agresión en el Sistema. Los operadores cumplen una labor fundamental para garantizar la prestación del servicio de transporte público”, fueron las palabras de la entidad.

Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de los involucrados resultó herido, ni si la Policía Nacional intervino o se adoptaron medidas disciplinarias o legales contra alguna de las partes. La empresa aprovechó para invitar a los usuarios a mantener comportamientos que favorezcan la convivencia y a respetar las normas, recordando que continuarán fortaleciendo medidas de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger tanto a los pasajeros como a los trabajadores del sistema.

Este incidente hace visible nuevamente la preocupación por la evasión en Transmilenio. Un análisis realizado por la Universidad Manuela Beltrán (UMB), con datos de la Secretaría de Seguridad, arrojó que entre enero y julio de 2026 se impusieron 122.925 comparendos por ingresar al sistema de forma irregular, lo que equivale a un promedio diario de 579 casos. De estos, 87.957 correspondieron a personas que accedieron o salieron por lugares no autorizados, y 34.968 específicamente por evadir el pago del pasaje.

La cifra de evasión muestra una tendencia al alza, pues Transmilenio reportó una evasión del 15,19 % en 2025, frente al 13,14 % del año anterior, atribuyéndolo en parte a obras del Metro sobre la avenida Caracas y a cambios en la infraestructura, como el retiro de algunas barreras de acceso. Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la UMB, advirtió que el simple incremento en las multas no resolverá el problema si la percepción de riesgo de ser detectado sigue siendo baja, por lo que recomendó combinar acciones de vigilancia, tecnología, cultura ciudadana y prevención.

¿Qué consecuencias tiene la evasión en Transmilenio para el servicio y los usuarios?

La evasión en Transmilenio afecta tanto la sostenibilidad financiera del sistema como la experiencia de los usuarios, ya que reduce los recursos disponibles para su operación y mantenimiento. Además, puede incrementar el riesgo de incidentes y conflictos dentro de los buses y estaciones, como mostró el enfrentamiento entre el conductor y el usuario registrado recientemente.

¿Qué estrategias propone la Universidad Manuela Beltrán para reducir la evasión en Transmilenio?

De acuerdo con Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán, es necesario complementar el endurecimiento de sanciones con controles efectivos, tecnología, prevención y campañas de cultura ciudadana. Estas acciones buscan modificar el comportamiento de los usuarios y aumentar la percepción de riesgo ante el ingreso irregular al sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z