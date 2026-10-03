El Sistema de Medios Públicos RTVC enfrenta una crisis financiera que amenaza la continuidad de sus servicios de radio y televisión en varias regiones del país.

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Según un reporte oficial del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la entidad registra un déficit de $148.391 millones durante 2026, debido principalmente a un recaudo inferior al proyectado y a compromisos contractuales asumidos sin contar con el flujo de caja necesario.

RTVC esperaba recibir $460.654 millones, pero al 31 de agosto solo había recaudado $312.263 millones.

Al mismo tiempo, adquirió obligaciones por $356.566 millones, lo que profundizó el desbalance y generó dificultades para cubrir gastos operativos.

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La situación pone en riesgo pagos esenciales, como energía eléctrica y arrendamientos de espacios donde funcionan antenas repetidoras de Radio Nacional y Radiónica.

El vocero presidencial Miller Soto aseguró que Gustavo Petro y Hollman Morris “dejaron la radio pública en la ruina” y cuestionó compromisos adquiridos durante la administración anterior.

La actual gerencia, encabezada por Ángela Mora, implementó un plan de contingencia que prioriza nómina, seguridad social, gastos indispensables y revisión de contratos.

Además, RTVC solicitó recursos extraordinarios al Gobierno para garantizar su operación hasta finalizar el año y evitar una eventual interrupción de las señales públicas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.