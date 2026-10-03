Por: EL PILON SA

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Un semisumergible y dos embarcaciones conocidas como Go Fast fueron localizados e inhabilitados por la Fuerza Naval del Caribe durante una operación en zona rural de Uribia, en La Guajira. Según reportó la Armada Nacional, estos vehículos marítimos estarían vinculados con organizaciones que se dedican al narcotráfico, y su presencia resultaba fundamental en la logística empleada para el envío de grandes cantidades de drogas hacia rutas internacionales. Los hallazgos se llevaron a cabo en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y bajo la supervisión del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió consolidar la participación interinstitucional en la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes.

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Los informes de la Armada Nacional indican que la capacidad de transporte de estas embarcaciones alcanzaba para mover más de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína. Este cargamento tenía como objetivo abastecer diferentes mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa, según la información oficial. El procedimiento conjunto con la Fuerza Aérea y el CTI subraya la necesidad de acciones articuladas que permitan desarticular las redes logísticas clave en el tráfico de drogas partiendo desde el Caribe colombiano.

La inhabilitación de los tres medios marítimos en Uribia constituye, de acuerdo con la Fuerza Naval del Caribe, una afectación significativa para la infraestructura utilizada por estas organizaciones criminales. La limitación en el transporte y conexión con rutas internacionales obstaculiza la salida de estupefacientes, debilitando las estructuras dedicadas a este delito en la región. El Ministerio de Defensa también resaltó el impacto de la operación, asegurando que se trata de un golpe directo a quienes lideran el transporte ilegal de droga hacia el exterior.

Las autoridades sostienen que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia más amplia para golpear las capacidades logísticas del narcotráfico en zonas clave como La Guajira. El operativo demuestra la importancia de la acción estatal y la cooperación entre varias instituciones para afectar los centros gravitacionales del tráfico ilícito. Los resultados reflejan el compromiso por impedir que cargamentos de droga lleguen a los mercados internacionales, imposibilitando su salida desde puntos estratégicos en el Caribe colombiano.

¿Qué embarcaciones tipo Go Fast incautó la Fuerza Naval del Caribe en La Guajira?

Según la información proporcionada por la Armada Nacional, la Fuerza Naval del Caribe logró localizar e inhabilitar dos embarcaciones conocidas como Go Fast junto a un semisumergible en zona rural de Uribia, La Guajira. Estas embarcaciones, especializadas en alta velocidad y frecuentemente utilizadas en el transporte ilícito de drogas, eran parte de la logística de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes hacia rutas internacionales, según los reportes oficiales.

¿Cuántas toneladas de droga podrían transportar las embarcaciones inhabilitadas en Uribia?

De acuerdo con los datos entregados por la Armada Nacional, la capacidad de transporte de los medios marítimos inhabilitados en Uribia permitiría movilizar más de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína. Este volumen tenía como destino mercados internacionales como Estados Unidos y Europa, lo que evidencia la magnitud de la logística involucrada en el tráfico de drogas desde el Caribe colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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