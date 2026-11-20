Por: El Espectador

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En la región del Catatumbo, la violencia y el temor al reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) han transformado la vida cotidiana de las familias campesinas. Según declaró Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, a El Espectador, muchas madres han tomado la difícil decisión de no enviar a sus hijos al colegio e incluso de mantenerlos encerrados en sus casas para protegerlos. Salir a la calle se ha vuelto una amenaza constante, lo que lleva a que, si es necesario salir, los niños siempre vayan acompañados de sus madres, motivadas por el temor de que sean víctimas de reclutamiento.

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Este clima de incertidumbre y peligro persistente llevó a Carmen García a enviar el 16 de noviembre una carta al presidente Abelardo de la Espriella. Allí, la lideresa instó al gobierno a mantener espacios de diálogo y promover acuerdos humanitarios para responder a la ola de violencia que afecta a los campesinos del Catatumbo, incluyendo el preocupante fenómeno del reclutamiento infantil. Las madres organizadas de esta región, bajo la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, han trabajado intensamente desde 2019 para evitar que más niños y adolescentes sean absorbidos por las estructuras armadas que operan en la zona.

De acuerdo con lo expuesto por García, este año han logrado la recuperación de 40 menores, con la liberación de dos niñas solamente en la última semana registrada en el informe citado por El Espectador. La lideresa explicó que, ante un reclutamiento, las familias que conocen la labor de la asociación les alertan de inmediato. El proceso involucra emitir un comunicado solicitando la liberación del menor y gestionar una entrega humanitaria con las partes involucradas. Pese a estos logros, el panorama sigue siendo desolador: según García, cada semana se reportan entre cinco y siete nuevos casos de reclutamiento en el Catatumbo, y la mayoría de los menores no logra regresar a sus hogares.

Ante esta situación, la labor de las Madres del Catatumbo se convierte en una barrera de resistencia y protección para la niñez de la región, aunque los desafíos y los riesgos continúan creciendo en medio del conflicto armado y la falta de garantías para la vida de las comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el reclutamiento de menores por grupos armados la vida cotidiana en el Catatumbo?

El reclutamiento forzado tiene efectos profundos en la vida diaria de las familias en el Catatumbo. Según lo reportado por El Espectador a partir del testimonio de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, la amenaza constante ha obligado a las madres a mantener a sus hijos alejados del colegio y restringidos en casa, lo que impacta su educación, socialización y bienestar emocional.

¿Qué acciones lideran las Madres del Catatumbo por la Paz para enfrentar el reclutamiento infantil?

De acuerdo con la información de El Espectador, las Madres del Catatumbo por la Paz trabajan desde 2019 identificando casos de reclutamiento, emitiendo comunicados para exigir la liberación de menores y gestionando entregas humanitarias. En lo corrido del presente año citado en el artículo, han facilitado la recuperación de 40 menores, aunque el reclutamiento continúa siendo una amenaza recurrente en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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