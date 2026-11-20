Por: El Espectador

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La madrugada del viernes 20 de noviembre se vio marcada por un episodio de violencia e intimidación en las afueras de la cárcel Modelo de Barranquilla, ubicada en el Atlántico. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), desconocidos abandonaron restos humanos y notas con amenazas dirigidas a los funcionarios de esta entidad. El hallazgo ha estremecido tanto a los trabajadores penitenciarios como a las autoridades, en medio de un contexto de aumento en los controles en que se encuentra este centro penitenciario y otros del país.

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De acuerdo con información referenciada por el Inpec, cámaras de video vigilancia registraron el momento en que un hombre, movilizándose en motocicleta, dejó una caja frente a la puerta principal de la cárcel. Dentro de esta caja, que se reveló era una nevera de icopor, se encontraron un brazo, y, más adelante, en una bolsa aparte, una cabeza humana. Junto a estos impactantes elementos, las autoridades encontraron mensajes escritos con claros tintes intimidatorios.

Las notas, según los funcionarios del Inpec, estaban dirigidas explícitamente a los guardianes del instituto y al grupo CRI (Cuerpo de Reacción Inmediata). En el contenido de los mensajes, los remitentes advierten sobre presuntos atropellos cometidos contra las personas privadas de la libertad y amenazan con tomar represalias en caso de que la situación continúe, incluyendo atentar contra los funcionarios y sus familiares.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, quien comanda la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que en los centros penitenciarios de la ciudad se vienen adelantando diferentes acciones contra los líderes de bandas criminales que operan en la zona. Este episodio, de acuerdo con lo señalado por la policía, podría estar relacionado con dichas intervenciones que buscan restablecer el orden y la seguridad dentro de las cárceles.

La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) expresó su firme rechazo frente a estos actos y solicitó a la Fiscalía una investigación exhaustiva de los hechos. Además, la UTP pidió a la Policía Nacional que se activen de inmediato protocolos de protección para salvaguardar la seguridad de los funcionarios penitenciarios en el país, ante las amenazas que recaen sobre ellos y sus familias.

Fuente: El Espectador.

¿Por qué fueron amenazados los funcionarios del Inpec en la cárcel Modelo de Barranquilla?

De acuerdo con información del Inpec, las amenazas contra los funcionarios se produjeron tras el aumento de controles en el interior de las cárceles, lo que al parecer ha generado inconformidad entre actores delictivos. Las notas intimidatorias advertían sobre supuestos atropellos contra personas privadas de la libertad y advertían represalias si persistían estas acciones.

¿Qué respondió la Unión de Trabajadores Penitenciarios luego de los hechos violentos en Barranquilla?

Luego del hallazgo de restos humanos y amenazas, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) rechazó los acontecimientos y solicitó a la Fiscalía investigar los hechos, además de pedir a la Policía Nacional activar de inmediato protocolos de protección para garantizar la seguridad de los funcionarios de los centros penitenciarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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