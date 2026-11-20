Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente ocurrido el viernes 20 de noviembre en Girardot, Cundinamarca, dejó como saldo la muerte de un conductor de ambulancia y cuatro trabajadores de la salud heridos. Según la información disponible, el choque involucró a dos ambulancias de empresas distintas: Medical Group Assistance y Medical 24/7. El desafortunado suceso tuvo lugar en la diagonal 8 con calle 32, en el barrio Blanco, cuando ambas ambulancias se dirigían a atender una emergencia, lo que habría llevado a la colisión frontal de ambos vehículos.

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La víctima fatal fue identificada como Cristian García, un hombre de 33 años conocido entre sus colegas como ‘Perico’, quien llevaba varios años al servicio de ambulancias en la zona. García, empleado de Medical Group Assistance, fue trasladado en estado crítico a la Clínica Junical, pero lamentablemente perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico. La información provista detalla que, además del fallecido, otros cuatro ocupantes, entre conductores y paramédicos, resultaron afectados por el fuerte impacto. Uno de ellos quedó atrapado en los restos de una de las ambulancias, motivo por el cual debió ser auxiliado por organismos de socorro y habitantes del sector.

La fuerza del accidente fue tal que uno de los vehículos terminó estrellado contra una vivienda, mostrando la gravedad de los daños materiales causados. La atención oportuna por parte de las autoridades y equipos de emergencia fue clave para rescatar a los sobrevivientes y asegurar la zona.

El hecho ha vuelto a poner sobre la mesa las denuncias recurrentes de ciudadanos y veedores sobre la llamada ‘guerra del SOAT’, una presunta competencia desmedida entre empresas de ambulancias por llegar primero a los sitios de accidentes de tránsito y así atender a los lesionados. Sobre este fenómeno, las informaciones mencionan que se trataría de una rivalidad alimentada por intereses económicos relacionados con la atención de víctimas amparadas por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Tras lo sucedido, las autoridades están obligadas a investigar a fondo para establecer las causas de la colisión, indagando si hubo exceso de velocidad y determinando las posibles responsabilidades en este lamentable suceso que enluta a la comunidad de salud de Girardot.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la ‘guerra del SOAT’ en Girardot y cómo afecta el trabajo de las ambulancias?

La ‘guerra del SOAT’ es un término usado por ciudadanos y veedores en Girardot para describir la competencia entre empresas de ambulancias que buscan llegar primero a los lugares donde ocurren accidentes de tránsito. El objetivo es atender a los lesionados y gestionar los casos amparados por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Esta rivalidad puede derivar en prácticas peligrosas, como circular a exceso de velocidad, lo que pone en riesgo tanto a los trabajadores de la salud como a la comunidad.

¿Qué ocurrió en el accidente de ambulancias del 20 de noviembre en Girardot?

El 20 de noviembre, en Girardot, dos ambulancias chocaron de frente mientras se dirigían a atender una emergencia. El impactante accidente dejó un saldo de un conductor fallecido, Cristian García, y otros cuatro trabajadores de la salud heridos. Uno de los vehículos terminó contra una vivienda, y las autoridades investigan para establecer si el exceso de velocidad y la posible competencia entre empresas pudieron influir en la tragedia.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

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¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.