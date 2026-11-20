Por: Blu Radio

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En cuestión de 24 horas han aparecido restos humanos abandonados sobre la vía 40 de Barranquilla, justo a las afueras de la cárcel Modelo, donde se han reactivado las alarmas por las amenazas que han acompañado este macabro hallazgo.

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Primero, el pasado 18 de noviembre, aparecieron dos bolsas negras que escondían en su interior restos humanos. Plasmado en las bolsas dejaron un panfleto en el que se advertía sobre un supuesto “Plan Dominó” por parte de un grupo que se hace llamar “La Nueva Alianza” y que lanza amenazas contra la Fuerza Pública y el Inpec, incluido sus grupos de Comando de Reacción Inmediata (CRI) y de Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (Cores).

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Sobre los restos humanos hallados el pasado jueves

Luego, este jueves, a las 5:45 de la tarde, un hombre en una motocicleta dejó abandonada una cava a las afueras de la misma cárcel, hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad del penal.

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Dentro de la cava encontraron los restos humanos en esta nevera de icopor y también dejaron un panfleto en el que, una vez más, amenazaban a los guardias del Inpec y del Grupo CRI, así como a sus familias.

“Dejen de estar dándole mala vida a los presos, recuerden que ustedes también tienen familia, utilizaremos las armas en contra de ustedes y cualquiera de su familia”, se lee en la hoja plasmada en la cava.

Este hecho fue rechazado por la Unión de Trabajadores Penitenciarios, sindicato del Inpec, que pidió a la Fiscalía esclarecer estos hechos, al tiempo que solicitó al presidente Abelardo De La Espriella, a su ministro de Justicia y a la Dirección de la Policía activar la protección inmediata para los miembros de la institución.

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Por lo pronto, a raíz de estos hallazgos, la mañana de este viernes el director nacional del Inpec junto con el director regional y la Policía activaron un PMU para monitorear la situación.

Macabro hallazgo afuera de la cárcel Modelo de Barranquilla. Hallan restos humanos y, junto a ellos, panfletos con amenazas a la Fuerza Pública y al Inpec. #VocesySonidos pic.twitter.com/mSQ34r39xd — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 20, 2026

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