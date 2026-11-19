La desaparición de Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda y Kelly Johana Acosta Restrepo continúa generando preocupación en Barranquilla. A 13 días de que sus familiares perdieran contacto con ellas, las autoridades avanzan en una investigación que apunta a una posible retención relacionada con el cobro de una deuda millonaria.

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El caso tiene nuevos elementos: dos hombres fueron capturados, un tercer implicado, conocido con el alias de ‘El Gato’, es buscado por las autoridades y una camioneta Toyota Prado blanca se convirtió en una de las principales pistas para reconstruir los movimientos de las mujeres.

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De acuerdo con información publicada por el portal Zona Cero, la investigación está a cargo de la Fiscalía Quinta Especializada, con apoyo de la Fiscalía 18 Local URI. Las diligencias permitieron establecer la posible participación de cinco personas en los hechos y reconstruir parte de lo que habría ocurrido el día de la desaparición.

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Sonia Margarita y Kelly Johana desaparecieron el viernes 6 de noviembre, después de encontrarse para tomar café en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 53 con calle 86, en el norte de Barranquilla.

Uno de los últimos registros conocidos de ambas quedó captado por una cámara de seguridad a las 8:54 de la mañana. En las imágenes se observa a las mujeres caminando hacia una camioneta Toyota Prado blanca, propiedad de Kelly Acosta.

Sin embargo, las primeras indagaciones apuntan a que antes del mediodía habrían acudido a otro encuentro en el sector de Barrio Abajo, en el centro de la ciudad. Allí, presuntamente, fueron interceptadas por varias personas en medio de una disputa económica relacionada con el cobro de una suma de dinero cuyo monto todavía no ha sido establecido.

La principal hipótesis que examinan los investigadores es que ambas mujeres habrían sido retenidas contra su voluntad después de asistir a esa cita.

Otro elemento importante para avanzar en el caso fue el recorrido de la camioneta en la que se movilizaban las dos mujeres. Según la reconstrucción divulgada por Zona Cero, después de la presunta retención, el vehículo habría sido llevado hasta un establecimiento ubicado en la carrera 44 con calle 74. Allí, varias personas habrían revisado si tenía instalado algún dispositivo de rastreo satelital o GPS.

Posteriormente, dos hombres trasladaron la Toyota Prado hasta un parqueadero del barrio Costa Hermosa, en el municipio de Soledad, Atlántico.

Una información recibida por las autoridades permitió ubicar el automotor y adelantar un procedimiento en el que fueron capturados dos hombres. Uno de ellos estaría relacionado con la conducción de la camioneta, mientras que el otro habría intervenido en la contratación y el pago del parqueadero donde permaneció guardada.

Las capturas fueron legalizadas el lunes festivo 16 de noviembre ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías.

¿Quién es alias ‘El Gato’ y qué relación tendría con la desaparición?

Las investigaciones también condujeron hasta un hombre conocido con el alias de ‘El Gato’, quien sería, según la información conocida por los investigadores, el presunto propietario del dinero relacionado con la disputa que habría desencadenado los hechos.

De acuerdo con la publicación de Zona Cero, la Fiscalía solicitó cinco órdenes de captura contra personas que podrían tener algún grado de participación en la retención de las mujeres. Sin embargo, el juez autorizó tres: dos correspondientes a los hombres que ya fueron detenidos y una tercera contra alias ‘El Gato’, quien continúa siendo buscado.

Los investigadores también intentan establecer quiénes habrían intervenido en el traslado de Sonia Margarita y Kelly Johana desde Barrio Abajo hasta el sector de Bendición de Dios. La reconstrucción señala que las mujeres habrían sido obligadas a subir a un taxi que las llevó hasta un lugar cercano a un caño y una construcción precaria. Según esa versión, el conductor regresó después de dejarlas en ese punto.

No obstante, el juez consideró que no existían elementos suficientes para ordenar la captura del taxista, pues no se habría acreditado que participara previamente en un acuerdo para ejecutar la presunta retención. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el paradero de las dos mujeres.

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de Sonia Margarita y Kelly Johana continúan esperando noticias sobre su paradero. La desaparición también mantiene en incertidumbre a dos menores de edad, de 12 y 15 años, quienes esperan información sobre sus familiares.

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Desde el pasado 12 de noviembre, la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana ofrecen una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quienes suministren información que permita encontrar a las dos mujeres. La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que se han dispuesto capacidades operativas y tecnológicas para avanzar en la búsqueda.

Las personas que tengan información sobre el caso pueden comunicarse con la línea 165 del Gaula de la Policía o con la línea 155 de la Patrulla Púrpura. Por ahora, la principal prioridad de las autoridades y de los familiares es establecer dónde están Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda y Kelly Johana Acosta Restrepo, mientras se identifican todas las personas que podrían estar involucradas en su desaparición.

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