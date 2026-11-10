La desaparición de una adolescente de 14 años en Barranquilla aumentó la preocupación de varias familias que buscan a sus seres queridos en la capital del Atlántico. Se trata de Isabela Galofre, estudiante del colegio La Unión, de quien no se tiene información desde la tarde del lunes 9 de noviembre.

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De acuerdo con los datos entregados por sus familiares, la menor salió de la institución educativa, ubicada en el barrio del mismo nombre, aproximadamente a la 1:00 p. m. Desde entonces, no ha llegado a su vivienda ni se ha podido establecer dónde se encuentra.

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Uno de los elementos que intenta esclarecer la familia es un posible servicio de transporte solicitado mediante la aplicación InDrive. Según la información conocida por sus allegados, la adolescente habría pedido un vehículo a través de la plataforma alrededor de la 1:30 p. m. para trasladarse hasta su casa. Sin embargo, se desconoce si llegó a abordar el automóvil y qué ocurrió durante el recorrido.

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La preocupación aumentó cuando sus familiares intentaron comunicarse con ella y encontraron que su celular estaba apagado. También señalaron que los contactos del dispositivo presuntamente habrían sido eliminados, un hecho que todavía debe ser verificado.

Ante la falta de noticias, sus allegados comenzaron a compartir fotografías y mensajes en redes sociales para conseguir información que permita localizarla. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al 300 663 1561, número suministrado por la familia, o reportar cualquier información a la línea de emergencias 123.

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Sonia Sanjuan y Kelly Acosta también siguen desaparecidas

El caso de Isabela se conoce mientras continúa la búsqueda de Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda, de 41 años, y Kelly Johana Acosta Restrepo, de 43, quienes desaparecieron el viernes 6 de noviembre en el norte de Barranquilla.

Las dos mujeres fueron vistas por última vez ese día, hacia las 8:54 de la mañana, en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 53 con calle 86, según los registros de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información suministrada, Kelly trabaja en el Congreso de la República, mientras que Sonia se desempeña como administradora de una tienda Miniso. Sus familiares han pedido colaboración para establecer qué ocurrió después de que ambas fueran vistas juntas. Entre las preguntas que buscan resolver también está el paradero del vehículo en el que se movilizaban.

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