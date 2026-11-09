La familia de Mayra Alejandra Melo Gómez ha vivido unos días de incertidumbre luego de su misteriosa desaparición en Bogotá. La mujer salió de su vivienda el pasado sábado 7 de noviembre vestida con una sudadera azul, capota rosada y gafas de sol negras. Además, consigo llevaba una maleta rosada con negro y un bolso azul con gris.

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Según la familia de la desaparecida, la mujer de 37 fue vista por la calle 26 sobre las 2:30 de la tarde. Además, también hay versiones de que merodeó por el aeropuerto El Dorado y en la Terminal el Salitre. De hecho, aparecieron imágenes de la mujer en el paradero de buses intermunicipales

Según detallaron a Pulzo los cercanos de Mayra Melo, la mujer tiene autismo y su condición hace que su lenguaje sea limitado; aunque se hace entender, no habla con claridad. Además, sus seres queridos han manifestado que es posible que se haya cambiado de ropa.

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“Así estaba vestida, pero como llevaba ropita en la maleta no sabemos cómo está vestida ahora, si ha comido o cómo esté, si aún tendrá su maletica… La angustia que tenemos es enorme, manifestó una familiar.

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Los esfuerzos para localizarla se han dificultado ya que Melo Gómez no llevó su celular con ella, aunque sí su documento de identidad y el de su madre. También hay versiones de que se le vio por Soacha, pero no se han confirmado.

Según las características proporcionadas por la familia, la mujer mide 1,55 metros, es delgada, de piel trigueña y de pelo oscuro y lacio. En la siguiente imagen están los detalles de la desaparición de la mujer:

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