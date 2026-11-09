María Paula Morera, novia de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, el joven hallado sin vida en los cerros orientales de Bogotá, entregó detalles sobre los últimos movimientos que conoció de él y expresó sus sospechas sobre las circunstancias de su muerte. En entrevista con Blu Radio, la mujer manifestó que el crimen pudo haber sido planeado por personas que le tenían envidia.

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Según relató Morera al medio radial, Vargas había salido hacia el aeropuerto El Dorado para recoger a uno de sus mejores amigos, a quien conocía desde la infancia. Después de encontrarse con él, lo habría llevado hasta su casa y, posteriormente, tenía previsto desplazarse hacia una finca familiar.

La mujer explicó que el recorrido hacia esa propiedad incluía un tramo destapado de aproximadamente 15 minutos, al que se accedía por un camino ubicado detrás del sector de Zona Franca. Fue durante ese desplazamiento cuando, según su versión, el joven habría sido abordado por delincuentes.

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Morera considera que Vargas pudo haber opuesto resistencia durante el ataque, situación que habría desencadenado la agresión. Sin embargo, aclaró que no conoce con certeza cómo ocurrieron los hechos.

“Siento que realmente fue algo planeado. Yo digo que Ramsés no tenía enemigos porque era una persona muy noble, muy sencilla. Dentro de lo que yo conocí de él, era una persona muy amable”, expresó en la entrevista.

“Fue por envidia o algo planeado”: novia de Ramsés Vargas habla tras su crimen en Bogotá #HoyEnBlu #MeridianoBlu https://t.co/2QLzxumnAR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 9, 2026

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La novia también planteó que algunas personas podrían haberle tenido envidia por las condiciones que tenía. No obstante, contempló otra posibilidad: que los responsables lo hubieran abordado inicialmente para robarle y que el homicidio se produjera durante el asalto.

¿Qué se sabe del asesinato de Ramsés Vargas en Bogotá?

El cuerpo de Ramsés Felipe Vargas fue encontrado el viernes 6 de noviembre en una zona boscosa del barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, el joven presentaba impactos de proyectil en la cabeza.

Uno de los elementos que hace parte de la investigación es la desaparición de la camioneta de alta gama en la que se movilizaba, así como de sus teléfonos celulares. Las autoridades buscan establecer si el homicidio estuvo relacionado con el hurto del vehículo o si hubo otras circunstancias detrás del crimen.

Entre las hipótesis que se examinan está la posible participación de una estructura dedicada al robo de camionetas de alta gama, que utilizaría inhibidores de señal para dificultar su rastreo.

Por ahora, no se ha establecido quiénes estarían detrás del asesinato ni cuáles fueron sus motivos. La reconstrucción del recorrido que hizo Vargas antes de perder contacto con sus familiares será clave para esclarecer lo sucedido.

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