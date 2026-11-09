Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Ramsés Felipe Vargas Quevedo en el barrio Paraíso, en la parte alta de Chapinero, ha conmocionado tanto a sus seres queridos como a la comunidad educativa del Gimnasio Moderno, donde estudió. Según información publicada por El Espectador, Vargas Quevedo salió el 6 de noviembre con destino a una finca ubicada en las afueras de Bogotá. Durante el trayecto, la comunicación con su madre se interrumpió súbitamente y no hubo contacto posterior. Su familia, preocupada por la ausencia de noticias, conoció horas después el desolador desenlace: el joven fue hallado sin vida en un paraje de los cerros orientales.

Sigue a PULZO en Discover

El hallazgo se produjo alrededor de las 6:00 de la mañana del viernes, según detallaron las autoridades a El Espectador. En el cuerpo de Vargas Quevedo se identificó una herida ocasionada por arma de fuego, un dato clave para las pesquisas que buscan esclarecer el homicidio. Uno de los aspectos que complejizan el caso es la desaparición tanto de la camioneta blindada en la que el joven se movilizaba como de sus teléfonos celulares, los cuales no han sido localizados. La policía indaga si el homicidio podría estar vinculado a un posible hurto, aunque hasta ahora no hay certeza sobre los motivos del crimen.

El Gimnasio Moderno, colegio en el que Ramsés Felipe estudió y se graduó en 2013, expresó públicamente su pesar por el fallecimiento. A través de un mensaje en redes sociales, la institución destacó el sentido del humor y la alegría que caracterizaban al joven durante su paso por las aulas. En su comunicado, el colegio evocó fragmentos de El Aguilucho, la revista estudiantil, para recordar la huella que su exalumno dejó en la comunidad.

Mientras los investigadores intentan reconstruir las horas previas al homicidio y determinar cómo fue trasladado Vargas Quevedo al lugar donde fue hallado, tanto sus familiares como la comunidad esperan respuestas sobre el móvil del crimen. Por ahora, la incertidumbre y las preguntas prevalecen, a la espera de que el esclarecimiento de los hechos aporte claridad y justicia.

¿Qué se sabe sobre los últimos momentos de Ramsés Felipe Vargas Quevedo?

Según información de El Espectador, se conoce que Vargas Quevedo salió hacia una finca cercana a Bogotá y perdió contacto con su madre durante el trayecto. Su cuerpo fue hallado horas después en Chapinero, con una herida de arma de fuego, pero los detalles sobre cómo llegó a ese sitio y el paradero de su vehículo y celulares siguen siendo materia de investigación.

¿Por qué la desaparición de la camioneta y los celulares es importante en el caso?

Las autoridades consideran la desaparición del vehículo blindado y de los teléfonos celulares de Vargas Quevedo como indicios que pueden ayudar a esclarecer el crimen. Determinar si estos elementos están relacionados con un posible hurto o si fueron sustraídos tras el ataque es clave para entender el móvil del homicidio y reconstruir las circunstancias en que ocurrió.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z