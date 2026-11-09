Por: Testigo Directo

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La vida de Erika Bermúdez cambió radicalmente hace diez años. Lo que parecía ser una carrera laboral estable como cajera de banco BBVA en Cúcuta terminó convirtiéndose en una pesadilla judicial que todavía no encuentra un desenlace definitivo.

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Su nombre quedó vinculado a un supuesto caso de lavado de activos por más de 3.600 millones de pesos, una investigación que transformó su historia y la alejó para siempre del mundo financiero.

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Capturan a cinco hombres y a Erika Bermúdez por presunto lavado de Activos.

En un reportaje de Testigo Directo, la periodista Valentina Estupiñán reconstruye los detalles de un caso que plantea serios interrogantes sobre la responsabilidad dentro de las entidades bancarias, los controles internos y las consecuencias que puede enfrentar un trabajador cuando una operación financiera irregular sale a la luz.

Según los elementos expuestos en esta investigación, el millonario desfalco habría involucrado cheques y claves compartidas, mecanismos que habrían permitido realizar movimientos de dinero bajo circunstancias que todavía despiertan preguntas.

¿Cómo funcionaba realmente esta operación? ¿Quiénes tenían acceso a las claves? ¿Qué papel desempeñaron los directivos de la entidad bancaria y por qué sus responsabilidades siguen siendo motivo de cuestionamiento?

Uno de los capítulos más dolorosos de esta historia llegó cuando Erika obtuvo una absolución que parecía poner fin a una década de angustia. Sin embargo, esa decisión fue revocada y el panorama volvió a cambiar por completo.

Después de diez años de enfrentar un proceso judicial, la mujer se encuentra nuevamente ante la posibilidad de perder su libertad y cumplir una condena de ocho años de prisión.

Mientras tanto, su vida profesional quedó prácticamente destruida. Tras quedar vetada del sistema financiero, Erika tuvo que reinventarse para sobrevivir. Lejos de las oficinas bancarias y de las operaciones con dinero, encontró en la elaboración artesanal de sombreros y chaquetas una manera de generar ingresos y reconstruir, poco a poco, su existencia. Pero el pasado sigue persiguiéndola.

La posibilidad de regresar a prisión representa una nueva amenaza para una mujer que asegura haber cargado durante años con las consecuencias de un caso que cambió su destino.

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Este reportaje no solo cuenta la historia de Erika Bermúdez. También pone sobre la mesa preguntas fundamentales sobre la justicia, la transparencia empresarial y la responsabilidad de quienes ocupan posiciones de poder.

¿Por qué una trabajadora terminó enfrentando semejantes consecuencias? ¿Qué ocurrió con los demás involucrados? ¿Hubo responsabilidades que nunca fueron esclarecidas?

Diez años después, Erika vuelve a mirar de frente a la incertidumbre. Su historia, marcada por la pérdida, la resistencia y la búsqueda de justicia, merece ser escuchada.

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